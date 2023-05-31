حامد البلوي: النصر اتهمني بسرقته رغم موقف الاتحاد النبيل معه!

البلوي تم إيقافه ستة أشهر في قضية التسجيلات الخاصة بالنصر وعبد الرزاق حمد الله، لكنه مصدوم من تعامل مسؤولي العالمي معه

لا يزال حامد البلوي؛ المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد السعودي، يتألم بعد تشويه صورته في قضية التسجيلات الشهيرة، موجهًا العتب لإدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، على موقفها ضده.

النادي العاصمي اتهم البلوي بالتفاوض مع مهاجمه السابق المغربي عبد الرزاق حمد الله خلال فترة سريان عقده دون علم ناديه، وهي القضية التي تم إيقاف المدير التنفيذي للنادي الجداوي على إثرها ستة أشهر، مع حرمان الاتحاد من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة، بجانب إيقاف اللاعب المغربي أربعة أشهر.

وكشف البلوي عن مكالمة خاصة تلقاها من شخصية نصراوية سمحت له بالتفاوض مع الساطي، لكنها غدرت به بعد ذلك.

ويواصل البلوي حديثه حول قضية التسجيلات، إذ قال، خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "النصر تفاوض مع ثنائي الاتحاد السابق فهد المولد وفواز القرني دون علم إدارة النادي، والقضية كانت منظورة أمام لجنة الانضباط، لكن جاء اتصال للأمير منصور بن محمد يخطره به أحد النصراويين أن الأمير خالد بن فهد يريد حل القضية بشكل ودي، وبعد التواصل مع أنمار الحائلي؛ رئيس الاتحاد، تم حل الموضوع مقابل حصول العميد على خدمات عمر هوساوي وعبد العزيز الجبرين وحمد المنصور، والقضية حُلت وديًا، وأصدر الناديان بيانات رسمية، وسار كل شيء بشكل طبيعي".

وأضاف: "الرياضة تحدث بها أخطاء، نحن لسنا منزهين، لكن المشكلة تجريم الأشخاص وليس الفعل، لكن النصر دعاني ثم أخبر الشرطة بأنني أسرقه!، هذا تمامًا ما حدث معي، ما أطلبه هو عدم تشويه صورتي، تاريخي ناصع".

جدير بالذكر أن الاتحاد تعاقد مع حمد الله في شتاء 2022م، بعدما فسخ النصر عقده معه قبلها بأشهر، بداعي عدم انضباطه وتطاوله على إداريي النادي، لكن الأخير قدم بعد ذلك تسجيلات تكشف تفاوض البلوي مع الساطي قبل فسخ عقده بشهور، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.