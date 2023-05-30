حامد البلوي يخرج عن صمته في قضية النصر وعبد الرزاق حمد الله .. "سر مكالمة الحرم المكي"

بعد طول غياب.. خرج حامد البلوي عن صمته وكشف أسرارًا خطيرة في قضية عبدالرزاق حمد الله

لأول مرة، يخرج حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، عن صمته؛ حيث كشف مفاجآت كبرى، في قضية التفاوض مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

حمد الله وقع على عقود الانتقال إلى نادي الاتحاد، في ديسمبر 2021، وذلك بعد شهر واحد تقريبًا من فسخ النصر عقده؛ بحجة ارتكابه سلوكيات مشينة في الفريق، بتحريض من البلوي نفسه.

البلوي من ناحيته وفي تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، أقسم على أنه لم يحرض المهاجم المغربي ضد نادي النصر؛ قائلًا: "تحدثت معه بعد مباراة الاتحاد وقلعة العالمي، وليس قبلها كما يزعم البعض".

وقال المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد: "كنت في الحرم المكي، عندما تلقيت اتصالًا من شخصية نصراوية كبرى، تطلب مني التفاوض مع حمد الله؛ لضمه إلى قلعة العميد".

وتساءل حامد البلوي؛ قائلًا: "هل من المنطقي أن أترك هذه الفرصة؟!"، مؤكدًا على أن عبد الرزاق كان القطعة الناقصة في صفوف فريقه، من أجل المنافسة على الألقاب.

وأشار البلوي، إلى أنه بعد هذه المكالمة، اتصل بحمد الله، وأخبره بأن الاتحاد يريد التعاقد معه؛ إلا أنه تفاجأ بتقديم النصر، شكوى ضده وضد الاتحاد.

واختتم البلوي تصريحاته؛ بالقول: "الحمد لله.. تم إثبات البراءة من تهمة تحريض اللاعب، ولكن تم إيقافي 6 أشهر؛ بسبب التفاوض معه بدون خطاب كتابي من النصر، على الرغم من وجود موافقة شفوية".