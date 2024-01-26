"الكارهون يطلقون الأكاذيب عنه"

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انتفض الكرواتي ديان لوفرين، لاعب ليون الفرنسي وليفربول السابق، للدفاع عن صديقه المقرب، النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الريدز الحالي.

وتعرض صلاح لهجوم شديد من الجماهير المصرية، بعد مغادرته معسكر بلاده المقام حاليًا في كوت ديفوار، حيث يشارك الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية 2023، وذلك بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

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ورأى الجهاز الطبي للمنتخب المصري بالتعاون مع نظيره في ليفربول، أن بقاء صلاح في كوت ديفوار لن يساعده على التعافي، لذلك قررا سفره إلى إنجلترا وتأهيله على أمل أن يلحق بالفراعنة في الدور النهائي للبطولة، رغم صعوبة هذا الافتراض نظرًا لطول الفترة التي يحتاجها للشفاء من هذه الإصابة.

وخرج صلاح ليرد على منتقديه من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وقال لوفرين في تعليق على الصورة التي نشرها صلاح، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "عندما لا تنجح الكراهية، يبدأ الكارهون في قول الأكاذيب. حافظ على قوتك يا أخي".

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ومن المعروف أن لوفرين يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع محمد صلاح خلال فترة وجوده في آنفيلد، حتى بعد رحيله عن ليفربول يلتقي اللاعبان في أي مناسبة وجمعتهما مؤخرًا حملة إعلانية تم تصويرها في مصر.

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