"حاولوا أكثر" .. محمد صلاح يكشف عن تطورات إصابته برسالة كيدية إلى منتقديه

رسالة "كيدية" من محمد صلاح إلى منتقديه..

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كشف محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عن خطته لـ"الشفاء" من الإصابة التي تعرض لها، خلال بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها ساحل العاج على أراضيها، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

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صلاح تعرض للإصابة، خلال مباراة منتخب مصر أمام غانا، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا؛ ليقرر اللاعب بعدها، مغادرة ساحل العاج، والعودة إلى إنجلترا.

قرار نجم ليفربول؛ جاء من أجل التأهيل، قبل العودة إلى منتخب الفراعنة، إذا وصل إلى المراحل الأخيرة من البطولة الإفريقية؛ وسط تعرضه لهجوم جماهيري عنيف، والتي وصفته بـ"الهارب".

وعن ذلك يقول صلاح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس: "بدأت أمس برنامج العلاج والتأهيل"، مؤكدًا على أنه سيفعل كل شيء ممكن؛ من أجل أن يكون جاهزًا في أقرب وقت، ويعود للمنتخب الوطني، مثلما هو متفق عليه منذ البداية.

ووجّه محمد صلاح، رسالة إلى كل من هاجمه أو شكك في ولائه لمنتخب بلاده؛ قائلًا: "برضه بحبها وبحب ناسها.. حاولوا أكثر".

جدير بالذكر أن منتخب مصر، يستعد لمواجهة نظيره جمهورية الكونجو، مساء يوم الأحد القادم، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس أمم إفريقيا.

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