حازم إمام ينفي دعوته للحضور لنادي الزمالك، ويتبرأ من شائعات قناة الأهلي!

حازم إمام يتبرأ من شائعات عمله بقناة الأهلي

نفى نجم الزمالك السابق، حازم إمام، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أن يكون قد تلقى دعوة للحضور إلى مقر القلعة البيضاء يوم الجمعة الماضي كما تردد مؤخرًا، مؤكدًا أنه لن يُمانع أبدًا من التواجد في ميت عقبة، إذا جاءته الدعوة.

كما قدم إمام إمام مقترحًا لرئيس النادي، المستشار مرتضى منصور، بأن يُخصص يومًا لأبناء الأبيض، من أجل التواجد في مقر الأبيض، لمساندة اللاعبين قبل مواجهة الفريق الهامة أمام الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء ذلك في الوقت الذي فند فيه عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق الأنباء التي تحدثت عن إمكانية تواجده ببرنامج يومي في قناة النادي الأهلي، مبديًا تعجبه من تلك الشائعات.

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وجاء بيان إمام كما يلي:

"أكد كابتن نادى الزمالك "حازم إمام" انه لم يتلقى اى دعوة او اتصال من أجل الحضور إلى نادى الزمالك يوم الجمعه الماضيه كما تردد مؤكدا انه تحت امر نادى الزمالك وانه لو تلقى دعوة او اتصال فأنه سيكون اول المتواجدين داخل نادى الزمالك.

كما اقترح ع رئيس نادى الزمالك المستشار "مرتضى منصور " ان يخصص يوم كامل يجتمع فيه قدامى نادى الزمالك مع الفريق قبل اللقاء المرتقب للفريق إمام الرجاء المغربى مؤكدا ان جميع قدامى الزمالك سيكونوا فى الموعد ولن يتأخر احد عن نادى الزمالك خاصة هو سيكون اول المتواجدين فمن حق الزمالك علينا أن ندعمه و نكون بجوار اللاعبون قبل هذا اللقاء المرتقب واننا نتمنى الفوز بهذه البطولة خاصة انها غائبة عن النادى منذ زمن ونتمنى أن نتوج بها وأكد انه تحت امر نادى الزمالك ولن يتأخر عنه وسيلبى النداء دون اى تردد.

ومن ناحيه أخرى تعجب الثعلب الصغير من بعض الاخبار التى ترددت مؤخرا على بعض الصفحات الرياضيه و هى تعاقده مع قناة النادى الأهلى من اجل تقديم برنامج رياضى حيث تعجب الثعلب واندهش من تلك هذه الأخبار ونفى ما تردد".

ومن المعروف أن الزمالك يستعد لمواجهته الهامة والمرتقبة أمام الرجاء المغربي، ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي، والتي سبق لحازم إمام وأن رفع كأسها على حساب نفس الفريق قبل 18 عامًا.