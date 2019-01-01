حارس شالكه يتجاهل اهتمام بايرن ميونخ بضمه

هل يكون حارس شالكه خليفة نوير في بايرن ميونخ؟

رفض ألكسندر نوبل، حارس مرمى شالكه، الحديث عن اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد معه خلال الصيف المقبل.

نوبل أحد الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف بايرن ميونخ بعد تقديمه مستويات جيدة في صفوف شالكه.

وقال نوبل في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "حتى الآن لست قلقًا من مسألة ارتباطي ببايرن ميونخ، أنا حاليًا مع منتخب تحت 21 عامًا".

وتابع: "هدفي تقديم بطولة جيدة في أمم أوروبا للشباب ومساعدة المنتخب على التتويج باللقب ولا أفكر في شيء آخر".

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صاحب الـ 22 عامًا أكد أنّه لعب عدد من المباريات الموسم الماضي وسعيد بما قدمه ولا يعلم إن كان شالكه سيحاول منحه عقدًا جديدًا من عدمه.

وكان أوليفر كان، أسطورة بايرن ميونخ، قد نصح نوبل بالبقاء في شالكه وعدم الانضمام إلى البافاري قبل اكتساب الخبرات اللازمة.

جدير بالذكر أنّ شالكه أعلن خوضه مباراة ودية في الصيف المقبل ضد ليفربول.