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خاص - أوليفر كان ينصح هدف بايرن ميونخ: استمر في شالكه

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اهتمام كبير من بايرن بالحارس الشاب
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

توجه أسطورة بايرن ميونخ أوليفر كان بالنصيحة لأليكساندر نوبل، حارس شالكه، بعد التقارير الواردة حول اهتمام الفريق البافاري بالتعاقد مع لخلافة مانويل نوير.

وارتبط اسم نوبل ببايرن ميونخ في الأسابيع الماضية بعد تألقه رغم معاناة فريقه من تراجع النتائج، وهو ما جعله مرشحاً لحماية عرين البافاري وألمانيا مستقبلاً.

وقال كان مع "جول": "بايرن ميونخ عالم مختلف تماماً عن شالكه، إذا لم تمثل المنتخب الوطني بعد ولم تكتسب الخبرات الكافية الأمر قد يكون له مفعول عكسي".

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وأضاف: "نصيحتي له أن يبقى مع شالكه ويكتسب الخبرات خطوة بخطوة، ثم سيأتي الوقت له ليفكر في مثل تلك الأمور".

وسبق لبايرن أن ضم مانويل نوير من شالكه في سيناريو مشابه عام 2012، وقتها كان حارس عرين البافاري الأول هو قائد الرويال بلوز ويلعب مع المنتخب الألماني.

ويلعب شالكه في الجولة الحالية أمام بوروسيا دورتموند في لقاء الديربي وعينه على ثلاث نقاط للابتعاد عن صراع الهبوط.

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