حارس خيتافي فخور بتلقي هدف ميسي المارادوني في 2007

ما أجمل أن تتلقى هدفًا تاريخيًا يسجله ميسي

يبدو أن حارس مرمى خيتافي لويس جارسيا يشعر بالفخر بسبب تلقي الهدف التاريخي الذي سجله فيه مرماه ليونيل ميسي في 2007.

وكان الهداف التاريخي لبرشلونة قد نجح في تحطيم رقم بيليه كأكثر لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل أهداف بقميص نادٍ واحد .

وبعدها، قامت إحدى الشركات العالمية لإنتاج الخمور بإقامة احتفال خاص لوصول قائد برشلونة وهدافهم التاريخي ليونيل ميسي إلى الرقم القياسي التاريخي بإرسال زجاجة خمر لكل حارس تلقى هدفًا من ميسي .

المزيد من الفرق

وحول ذلك، قال لويس جارسيا حارس مرمى نادي خيتافي سابقًا إنه يشعر بالفخر لكونه تلقى هدفًا تاريخيًا من ميسي عام 2007 حين راوغ جميع اللاعبين قبل أن يرواغه ويسجل الكرة في الشباك الفارغة.

ميسي في ذلك الوقت كان يبلغ من العمر 20 عامًا فقط وبقدم يسرى أرجنتينية أعاد إلى ذاكرة العالم هدف القرن الذي سجله دييجو أرماندو مارادونا في شباك المنتخب الإنجليزي في ربع نهائي كأس العالم 1986.

ومع تلقيه زجاجة الخمر الخاصة به، علق لويس جارسيا بأنه ليس من الطبيعي أن تشعر بالسعادة حين تتلقى هدفًا، ولكن مع ميسي يكون الوضع مختلفًا بصورة كبيرة.

وكتب جارسيا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "ليو ميسي أفضل لاعب في التاريخ، يمر الوقت بسرعة ويفتخر كل لاعب باللعب ضده"

إشارة على حب ريال مدريد؟ هالاند يتغنى براموس!

الجدير بالذكر أن أكثر من حارس قد نشر صورة له مع الصندوق والزجاجات التي تحمل رقم الأهداف التي تلقاها، كان أبرز هؤلاء جيانلويجي بوفون الذي حصل على زجاجتين بالرقم 514 و515..