كاسياس صاحب النصيب الأكبر .. زجاجة خمر لكل حارس تلقى هدفًا من ميسي

تسويق من نوع خاص

قامت إحدى الشركات العالمية لإنتاج الخمور بإقامة احتفال خاص لوصول قائد برشلونة وهدافهم التاريخي ليونيل ميسي إلى الرقم القياسي التاريخي كأكثر لاعب يسجل أهدافًا بقميص فريق واحد بـ 644 هدفًا.

وتجاوز قائد نادي برشلونة ليونيل ميسي الرقم التاريخي المسجل باسم أسطورة الكرة البرازيلية بيليه كأكثر لاعب يسجل أهداف بقميص فريق واحد في تاريخ كرة القدم.

وبعد ذلك بساعات، قامت إحدى شركات الخمور بصناعة الحدث بإرسال زجاجة خمر لكل حارس تلقى هدفًا من ليونيل ميسي من بين الأهداف الـ 644 التي سجلها النجم الأرجنتيني مع برشلونة.

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وحملت زجاجات الخمر الـ 644 أرقام أهداف ميسي بالترتيب، وأرسلت الشركة لكل حارس صندوقًا يحمل الرقم 644 وبداخله زجاجة أو أكثر تحمل أرقام الأهداف التي تلقاها.

ونشر أكثر من حارس صورة له مع الصندوق والزجاجات التي تحمل رقم الأهداف التي تلقاها، كان أبرز هؤلاء الحراس جيانلويجي بوفون الذي حصل على زجاجتين بالرقم 514 و515.

ومن بين هؤلاء الحراس كان كيبا حارس مرمى تشيلسي وكذلك يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، حيث علق كيبا بشكل ساخر "زجاجتان فقط، نشكر الرب".

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الجدير بالذكر أن التعليقات الساخرة من حارسي ريال مدريد إيكر كاسياس وتيبو كورتوا كانت الشيء الأكثر تداولًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تلقى كاسياس 17 هدفًا من ميسي وكورتوا 9 أهداف.