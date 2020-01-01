حارس بايرن ميونخ رفض الانضمام إلى ليفربول

أمر غير متوقع..

كشفت تقارير من شبكة "سبورت1" الألمانية، أن كريستيان فروشتل، حارس بايرن ميونخ، قد رفض الانضمام إلى ليفربول في يناير الماضي.

فروشتل هو الحارس الثالث لبايرن خلف مانويل نوير وسفِن أولرايش، ولم يحظَ بفرصة لعب مباراة رسمية واحدة بقميص البافاري منذ وصوله إلى الفريق الأول وحتى الآن.

وبحسب التقارير، فإن ليفربول قد طلب استعارة فروشتل في ديسمبر الماضي، إلا أن الحارس قد رفض الأمر بحجة أنه لن يُشارك أيضًا كما هو حاله في بايرن حاليًا.

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كتيبة يورجن كلوب لديها أليسون بيكر المتألق كحارس أول، ثم يأتي خلفه أدريان، والذي قدّم عددًا من المباريات المميزة أثناء إصابة الدولي البرازيلي في بداية الموسم، لذلك فمن غير المفهوم سبب رغبة استعارة الحارس الألماني.

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لكن بشكل عام، فصاحب الـ20 عامًا يسعى إلى الانتقال إلى فريق جديد يكون الرقم واحد فيه، وبالطبع فإن هذا الأمر من المستحيل أن يتحصل عليه في الأنفيلد.

التقارير أيضًا أشارت إلى أن بايرن ميونخ يُخطط حاليًا لإعارة فروشتل في الصيف المقبل إلى أحد أندية الدرجة الثانية الألمانية ليحظى بفرصة اللعب باستمرار وفي سبيل تطويره عوضًا عن اللعب مع الرديف في الدرجة الثالثة.

يذكر أن بايرن ميونخ في الصيف المقبل سينضم إليه ألكسندر نوبل من شالكه بعد نهاية عقده في جيلسنكيرشن، وبالتبعية سيصير فروتشل حارسًا رابعًا إن استمر في الأليانز آرينا.