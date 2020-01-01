فليك: البقاء مع بايرن ميونخ؟ في علم الغيب

العالم لن ينهار إذا لم استمر..

أكد هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، أنه لا يُفكر كثيرًا في استمراره الموسم المقبل في منصبه بالعملاق البافاري، مُعتبرًا أن عالمه لن ينهار إذا ترك الأليانز آرينا.

فليك تولى القيادة الفنية لبايرن في نوفمبر الماضي خلفًا لنيكو كوفاتش، وكانت الخطة هي استمراره حتى نهاية الدور الأول ثم التعاقد مع مدرب دائم، قبل أن يظهر الفريق معه بصورة مميزة وتُقرر الإدارة الإبقاء عليه حتى نهاية هذا الموسم.

فليك في تصريحات للصحافة الألمانية قال "أعيش الحاضر فقط وأستمتع به، قلت ذلك كثيرًا. نحاول أن نقوم بعمل جيد، ولدينا أهداف كبيرة بالفعل.".

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"ما سيأتي تاليًا ولاحقًا هو في علم الغيب."

كما أضاف "عالمي لن ينهار إذا أتى مدرب آخر لتدريب بايرن في الموسم المقبل، الأهم بالنسبة لي أن نحظى بموسم ناجح وطبيعي للنداي.".

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في الوقت نفسه، رفض فليك الحديث حول العروض المطروحة على طاولته من قبل عدد من الأندية الألمانية لتدريبهم في الموسم المقبل، وشدد على أن تركيزه فقط منصب على الموسم الراهن مع بايرن ميونخ.

يذكر أن صاحب الـ54 عامًا قد قاد بايرن إلى تصدر جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطة عن الوصيف لايبزيج، مع وصوله لربع نهائي كأس ألمانيا وملاقاته لشالكه مطلع مارس المقبل.

كما تجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ سوف يلتقي مع تشيلسي في قمة من قمم دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.