حارس الاتحاد آخر ضحايا فيروس كورونا في الدوري السعودي

زميل أحمد حجازي أصيب بفيروس كوفيد 19

انضم فواز القرني حارس مرمى الاتحاد لقائمة ضحايا فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) من لاعبي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، حسبما أوضحت عدة مصادر صحفية أبرزها صحيفة الرياضية السعودية.

الصحيفة أوضحت أنه تم إبلاغ المخالطين للاعب بالأمر حتى يتخذوا الاحتياطات اللازمة ويخضعوا لفحص المسحة الطبية الخاص بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وكان اللاعب السعودي ضمن بدلاء فريقه خلال مواجهة الأهلي في ثالث جولات الدوري السعودي مساء السبت الماضي، والتي انتهت لصالح الاتحاد بهدفين نظيفين.

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وقد انتشرت مقاطع فيديو للقرني تُظهره يدخل الملعب عقب نهاية اللقاء ويحتفل مع زملائه وأحدهم المدافع المصري أحمد حجازي بالفوز الثمين، ولكن الخبر الجيد أن اللاعب كان يرتدي "الكمامة" الطبية مما قد يحد من خطر نقله للعدوى.

وقد بات مؤكدًا غياب القرني عن مباراة الاتحاد أمام التعاون يوم الجمعة القادم، وسيخضع بقية لاعبي الفريق لمسحة طبية خلال الساعات القادمة للكشف عن إصابتهم بالفيروس من عدمها.