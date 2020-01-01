أخبار الاتحاد اليوم | عودة بريجوفيتش، و9 ملايين ريال لبوني

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 3 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 3 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فسخ عقد بوني كلف الاتحاد ما يزيد عن 9 ملايين ريال سعودي

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن فسخ عقد الإيفواري ويلفريد بوني كلف إدارة الاتحاد 2.5 مليون دولار أمريكي أي ما يُساوي 9.4 مليون ريال سعودي، وقد أوضحت مصادر صحفية أخرى أن اللاعب حصل على دفعة من المبلغ بالفعل وتم جدولة بقيته.

تدريبات بدنية مكثفة لآل منصور والجبرين

أخضع البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد الثنائي الجديد حمد آل منصور وعبد العزيز الجبرين لتدريبات بدنية مكثفة لتجهيزهم فنيًا وبدنيًا رغبة منه في منحهم فرصة اللعب قريبًا.

ومن المتوقع أن يزيد المدرب من جرعات التدريب البدنية للاعبين خلال فترة التوقف الدولي القادمة، فيما أصبح عمر هوساوي جاهزًا تمامًا للعب.

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بريجوفيتش يصل جدة واختبارات لحسم موقفه من مواجهة التعاون

وصل الصربي ألكساندر بريجوفيتش مهاجم الاتحاد مدينة جدة في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، ومن المقرر أن يخضع لاختبارات بدنية خلال الساعات القليلة القادمة لتحديد مدى جاهزيته لمواجهة التعاون يوم الجمعة القادم.

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