"أكثر من 100 يوم على حادثة دبي" .. بادرة رائعة من الجمهور السعودي تجاه فهد المولد في شوارع الكويت!

بعد حادثة سقوطه من شرفة منزله في دبي..

لا تزال الجماهير السعودية تتذكر فهد المولد، نجم الشباب والمنتخب الوطني، بدعواتها من أجل الشفاء العاجل، بعد مرور أكثر من 100 يوم، على حادثة اللاعب في دبي.

وكان المولد قد سقط من شرفة منزله في إمارة دبي، في سبتمبر الماضي، ليلتقى العلاج في مستشفى راشد، قبل أن يتم نقله عبر طائرة إخلاء طبي إلى الرياض، من أجل استكمال العلاج في مدينة الملك عبد العزيز الطبية، بوزارة الحرس الوطني، فيما كشفت التقارير الطبية عن معاناة اللاعب من كسور في الجمجمة والرقبة وأماكن متفرقة من الجسم.

ونقل برنامج "صدى الملاعب"، لقطة للجمهور السعودي وهو يوزع منشورات على مشجعي كأس الخليج، ليتذكروا فهد المولد، ويتوجهون إلى الله بالدعاء له بالشفاء العاجل، بعد مرور أكثر من 100 يوم على حادثة دبي.

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وشارك فهد المولد مع المنتخب السعودي في 7 مباريات ببطولة كأس الخليج، خلال نسختي 2013 و2014، وسجل هدفين في شباك اليمن وقطر بدور المجموعات، وبلغ المباراة النهائية مع الأخضر في نسخة خليجي 22، قبل أن يخسر اللقب أمام قطر، بهدفين مقابل هدف.

وتأهل المنتخب السعودي إلى الدور نصف النهائي من كأس خليجي 26، ليضرب موعدًا مع عمان، الثلاثاء، على ملعب جابر المبارك في الصليبيخات، فيما يصعد الفائز إلى المباراة النهائية، ليواجه المتأهل من الكويت والبحرين.