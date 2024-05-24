جيسوس يخشى "خدعة" إنجازات الهلال .. ويحذر النصر: نريد إكمال الثلاثية بكأس الملك!

مدرب الهلال: الموسم لم ينتهِ بعد!

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أطلق البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، رسالة نارية، خلال الاحتفال بتتويج الفريق بطلًا لدوري روشن السعودي، بموسم 2023-2024.

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واحتفل الهلال على ملعب المملكة أرينا، مساء اليوم، بالتتويج بلقب الدوري السعودي، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، كما زين احتفاليته بتسلم الشهادة المقدمة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، عن رقمه المُسجل كصاحب أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 34 مباراة.

وقال جيسوس، عبر الناقل الرسمي، إن كرة القدم لا تعترف بالجَميل، مضيفًا "الأمور تتغير بسرعة، الآن تعيش موسمًا رائعًا، ولكن يجب أن نتجاوزه ونحضر للتحديات التي تنتظرنا في العام المقبل."

وأضاف "كان عامًا لا يُصدق، ليس بالنسبة لي فقط، ولكن لكافة اللاعبين، أمثل 30 أو 40 عامًا من التجربة، وحققنا الكثير من الألقاب، ولكن لا يزال أمامنا كأس الملك، وهي بطولة مهمة جدًا، الفريق يقدم أمورًا ممتازة، ولكن الموسم لم ينتهِ بعد، لا تزال أمامنا مباراتان، نريد أن نحقق 100 هدف في الدوري، وننهي الموسم بلا هزيمة، ثم نستعد لكأس الملك بعد ذلك".

وتابع جيسوس "إذا فزنا بكأس الملك، فسنملك الثلاثية في الألقاب المحلية، ولم أفز بهذا الفارق مع الخصم".

ويستعد الهلال لملاقاة النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، تزامنًا مع ختام الشهر الجاري.

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واستطرد "نمتلك الدعم الكافي من أنصار الهلال في السعودية، دومًا ما يكون الملعب ممتلئًا على آخره في كل مباراة نخوضها في السعودية، هم اللاعب رقم 12 ودومًا يدعموننا في المباريات، ومن أجلهم نحن نلعب ونعمل، ونعاني أيضًا عندما نخسر، نحن نتشارك كل شيء، ونحاول دائمًا أن نمنحهم فرحة وسعادة، ونشاركهم الليلة فرحة الفوز بالدوري السعودي، هذا واحد من أهم الألقاب التي يطمح إليها أي مدرب، نريد أن نستمر في العمل والفوز، ومهم للغاية أن يستمر الجمهور بشغفه ويكونوا قريبين من اللاعبين، لأنهم مهمون جدًا".

وحقق الهلال رقمًا تاريخيًا في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، بعدما وصل إلى 93 نقطة من 33 مباراة، كأكبر رصيد نقطي بموسم واحد في تاريخ المسابقة، كما سجل الفريق 99 هدفًا، ليصبح على بُعد هدف وحيد من تسجيل 100 هدف بموسم واحد للمرة الأولى.

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