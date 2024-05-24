ردًا على حرب النصر والشباب .. الهلال يشعل حفل التتويج بالدوري بـ"مفاجأة جينيس التاريخية"

احتفالية ضخمة وحدث تاريخي في المملكة أرينا..

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ينظم نادي الهلال، احتفالية كبيرة على ملعب المملكة أرينا بالرياض، بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم، بلقب دوري روشن السعودي، بموسم 2023-2024، للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

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الهلال واجه أزمة في عدم إمكانية إقامة حفل التتويج بلقب دوري روشن، على ملعبه، عقب مباراة الطائي، في الجولة 33 من المسابقة، فضلًا عن رفض ناديي النصر والشباب، لاستضافة حفل التتويج، سواءً في الأول بارك أو ملعب الشباب، لتقرر الرابطة نقل مباراة الهلال والطائي إلى ملعب الشباب، مع تأجيل الاحتفالية إلى اليوم، في المملكة أرينا.

وقدم الهلال مفاجأة كبرى لجماهيره التي تواجدت بغزارة في ملعب المملكة أرينا، بتقديم ممثلة لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، والتي أعلنت رسميًا عن منح الشهادة التاريخية إلى نادي الهلال، لتسجيل رقمه القياسي، كصاحب أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في جميع المسابقات، برصيد 34 مباراة، ليتسلم الشهادة، فهد بن نافل، رئيس المؤسسة غير الربحية، والمدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس.

وتحدث الناقد عمر الغامدي، عن بادرة طيبة يشهدها ملعب المملكة أرينا، قائلًا إن حضور مشجع نصراوي للحفل، هو ظاهرة يجب أن تدرّس لبعض الجماهير.

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وحسم الهلال لقب دوري روشن السعودي، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، فيما يتزعم صدارة المسابقة، برصيد 93 نقطة من 33 مباراة، محافظًا على مسيرته بلا هزائم خلال الموسم، بعد تحقيق 30 فوزًا و3 تعادلات، مع تبقي جولة واحدة على نهاية الموسم.

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