ما يقارب مليار ريال؟ .. هذا ما صرفه النصر "منعًا للتدليس"

كشف الإعلامي الرياضي صالح الطريقي، عن حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية، حول قيام إدارة نادي النصر بصرف ما يقرب المليار ريال سعودي في آخر عامين.

هل صرف النصر ما يقارب المليار ريال خلال آخر موسمين؟

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، عن ميزانية نادي النصر خلال الموسمين الحالي والماضي، تحت قيادة صفوان السويكت ومسلي آل معمر.

الفراج قال: "النصر ميزانيته في الجمعية العمومية التي عقدت في 25 أغسطس 2021 منذ حوالي 7 شهور، تم الإعلان عن المصروفات التي وصلت إلى 520 مليون ريال، والميزانية التقديرية للموسم الحالي 358 مليون ريال".

وتابع: "هذا الأمر يعني أن النصر تقريبًا للموسم الماضي حتى الآن إنفاقه يقترب من مليار ريال، حوالي 880 مليون ريال، ولكن نتاج هذه الأرقام على أرض الواقع مُرضي للمشجع النصراوي؟ هذا السؤال الذي نبحث عن إجابته، ولماذا هذا الإنفاق التاريخي".

نادي النصر في طريقه للخروج من موسم 2021-2022 دون الحصول على أي لقب، بعد خروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين، وصعوبة تصدره للدوري السعودي للمحترفين.

ما هو الرقم الذي قام بصرفه نادي النصر؟

الطريقي كشف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن المصروفات التي قامت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت بصرفها، مقارنة لميزانية النادي تحت قيادة مسلي آل معمر.

وجاء نص تغريدة الطريقي كالآتي: "منعًا للتدليس، إدارة السويكت: مصروفاتها كانت 520.719.126 ريالًا، والعجز 113.004.630 ريالًا".

وتابع: "إدارة مسلي: قدمت ميزانية لعام 2021-2022، المصروفات المتوقعة 358 مليون، الفعلية سيكون 245 مليون، بعد سداد العجز بالميزانية السابقة، والذي أكدته شهادة "الكفاءة المالية" النصر الديون صفر".

"منعا للتدليس"

إدارة السويكت :

مصروفاتها كانت 520719126 ريال، العجز 113004630 ريال .

إدارة مسلي :

قدمت ميزانية لعام 2021 - 2022م

المصروفات المتوقعة 358 مليون، الفعلية سيكون

245 مليون بعد سداد العجز بالميزانية السابقة الذي أكدته شهادة "الكفاءة المالية" النصر الديون صفر".

دوكم🌹 https://t.co/D7Bwvpc79H — صالح الطريقي (@saleh_alturigee) March 23, 2022

اقرأ أيضًا ..

الأمير فيصل بن تركي: كافة ديون النصر مسددة، والعنزي: تركت رواتب 52 موظفًا خلفك

فيديو | الجمهور يستشيط .. تاليسكا يستعرض موهبته الموسيقية في حفل ساهر!

المكافأة غريبة .. مقترح بمسابقة لأكثر 100 شخصية تكره الهلال