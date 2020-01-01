جيسوس يعترف بلمس راموس في الهدف الأول لسيتي

اعتراضات على التحكيم من لاعبي الملكي

علق لاعب مانشستر سيتي جابريل جيسوس على لقطة الهدف الأول لفريقه في مرمى ريال مدريد مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، والتي أثارت جدلاً تحكيمياً.

وظهر جيسوس وهو في تلامس بيديه مع ظهر سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، قبل رأسيته التي هزت الشباك، وهو ما احتاج لتدخل تقنية الفيديو لإقرار صحة الهدف.

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وقال البرازيلي في تصريحات نقلتها "آس": "كرة القدم عبارة عن التحامات، لم أدفعه، بالكاد أسندت يداي على جسده كما تظهر الصورة".

وأضاف: "نعرف صعوبة المباراة، ولا نفكر في غرف الملابس أنها أصبحت منتهية، نعرف من هو خصمنا، ونعرف تاريخ ريال مدريد، الشخصية أمر هام".

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ونجح سيتي في قلب تأخره بهدف نظيف إلى انتصار بهدفين مقابل واحد في ملعب "سانتياجو برنابيو" بمدريد ضمن ذهاب دور الستة عشر من المسابقة الأوروبية.

وشهدت المباراة طرداً أيضاً لراموس في اللحظات الأخيرة بعد عرقلته جيسوس المنفرد، مما سيعني غياب القائد المدريدي عن لقاء الإياب بعد ثلاثة أسابيع.