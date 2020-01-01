جوارديولا بعد قهر ريال مدريد: حققنا نصف المهمة

جوارديولا يحلل كيف هزم ريال مدريد في عقر داره؟

رفض مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، تضخيم الانتصار الثمين الذي تحقق مساء الأربعاء على حساب ريال مدريد في عقر داره "سانتياجو بيرنابيو" بهدفين لهدف في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وبعد المباراة قال لشبكة "بي تي" الرياضية "جئنا إلى هنا من أجل الفوز وفعلنا ذلك، وهذا كان النصف الأول من المهمة فقط".

وعن أحداث المباراة قال "عندما كنا الطرف الأول اهتزت شباكنا، وعندما كان الريال في وضعية أفضل سجلنا هدفين".

المزيد من الفرق

سيتين يشهد سقوط ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وتابع "هذه هي كرة القدم، وأتذكر ما حدث في الدور ربع النهائي قبل بضعة مواسم في أنفيلد، كنا نلعب بشكل أفضل، مع ذلك سجلوا علينا".

وبخصوص الإصابة التي تعرض لها إيمريك لابورت بعد عودته من انتكاسته الأخيرة التي أبعدته عن الملاعب 5 أشهر، قال "الأمر يبدو صعبًا بعد غيابه 5 أشهر، لكن فيرناندينيو شارك وأدى بشكل جيد".

وختم حديثه "أنا فخور للغاية، ما فعلنا النصف الأول فقط، ويمكننا الاستمتاع بهذه اللحظة، لكن يوم الأحد سنخوض مباراة نهائي، وفي الوقت ذاته سنواصل المضي قدمًا في البريميرليج ثم بعد ذلك سنستعد لمباراتنا الثانية مع ريال مدريد".

وسيصطدم مانشستر سيتي بأستون فيلا يوم الأحد المُقبل لتحديد هوية بطل كأس كاراباو لهذا العام، فيما سيستضيف الريال على ملعب "الاتحاد" يوم 17 مارس المقبل في مباراة الإياب.