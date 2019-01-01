جيرو يلمح لاحتمالية مغادرة تشيلسي بسبب لامبارد

جيرو سيحاول إثبات نفسه مع تشيلسي وإقناع لامبارد.. وإلا؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

لمح النجم الفرنسي أوليفييه جيرو بعدم رضاه عن وضعه الحالي في تشيلسي، مؤكدًا أنه سيسعى بكل ما أوتي من قوة من أجل الحصول على ثقة المدرب فرانك لامبارد.

وانتهت المباراة بين فرنسا وتركيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد دو فرانس ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وسجل جيرو هدف فرنسا الوحيد خلال المباراة، ليتحدث بعدها عن احتمالية رحيله عن تشيلسي خلال سوق الانتقالات الشتوية في حال لم يلتفت لامبارد إلى ما يقدمه.

وأضاف: "بالطبع لا أشعر بالرضا حول وضعي الحالي في تشيلسي، ولكن لا يمكن الحديث بأن الحل في مثل هذه الحالة هو الرحيل، هذا ليس ما أفكر فيه خلال الوقت الحالي"

وتابع: "سأحاول إثبات قدراتي للمدرب خلال الفترة المقبلة، سأعمل بشكل جاد من أجل الاستمرار مع تشيلسي مع أدوار أكبر، في حال لم ينجح كل ذلك فإن الرحيل سيكون هو الخيار الأخير"

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يذكر أن جيرو قد حقق مع المنتخب الفرنسي لقب كأس العالم 2018 في روسيا، وحل وصيفًا لليورو الأخيرة التي أقيمت على أرضه في 2016، حيث ذهب اللقب لمنتخب البرتغال وقتها.