راشفورد يشكر قائد بلغاريا بسبب تصديه للعنصرية

ماذا قال راشفورد لبوبوف بخصوص الهتافات العنصرية؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

توجه نجم المنتخب الإنجليزي بالشكر إلى قائد منتخب بلغاريا بوبوف بسبب موقفه الإيجابي ضد الهتافات العنصرية في المواجهة بين المنتخبين.

ونجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق انتصار عريض على حساب بلغاريا بستة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وتوقفت المباراة مرتين بسبب إطلاق جماهير بلغاريا لهتافات عنصرية ضد بعض لاعبي المنتخب الإنجليزي، الأمر الذي رفضه بوبوف قائد المنتخب البلغاري وتوجه لجماهير بلاده وطالبهم بوقف هذه الممارسات.

واستدعى ذلك شكرًا من قبل ماركوس راشفورد لبوبوف، ولكن المهاجم الإنجليزي الشاب أكد على ضرورة أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إبعاد هذه الظاهرة عن ملاعب كرة القدم بشكل نهائي.

وأضاف: " ليس من السهل اللعب في هذا الوضع وليس هذا هو الوضع الذي يجب أن يكون في عام 2019. فخور بفوزنا على بلغاريا في هذه الظروف الصعبة، ولكن هذه الظاهرة يجب القضاء عليها بأي شكل"

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وتابع: "ما فعله قائد الفريق البلغاري بين شوطي المباراةمن خلال الوقوف بمفرده وفعل الشيء الصحيح ضد هذه الممارسات يتطلب الشجاعة، تلك الأفعال من هذا القبيل يجب ألا تمر دون أن يلاحظها أحد ويتخذ ضدها الإجراءات اللازمة"

يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد هدد بالانسحاب من مباراة بلغاريا في حال قامت الجماهير البلغارية بتوجيه هتافات عنصرية للاعبي الأسود الثلاثة دون تدخل من حكم اللقاء أو من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات رادعة ضد من قاموا بهذه الممارسات.