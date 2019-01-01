جيرو يؤكد إحباطه من وضعه الحالي مع تشيلسي

المهاجم الفرنسي يعاني من الجلوس على الدكة ولكنه متمسك بالفرصة حتى النهاية

أعرب أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي، عن إحباطه الشديد بسبب وضعه الحالي وعدم المشاركة مع الفريق الإنجليزي.

بطل العالم مع منتخب فرنسا، ظهر في معظم مشاركاته كبديل، رغم ابتعاد ألفارو موراتا عن التشكيل الأساسي.

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ويرجع ذلك لاعتماد المدرب ماوريزيو ساري على إدين هازارد كمهاجم صريح، قبل أن يتعاقد الآن مع جونزالو هيجواين من ميلان.

وقال جيرو عن وضعه الحالي:"كلاعب يحب المنافسة فأنا غير راضي تماما عن وضعي الحالي".

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وأضاف:"نعم هناك شعور بالإحباط ولكني احتفظ به لنفسي من أجل خلق طاقة إيجابية في التدريبات".

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وتابع:"أحاول جلب شيئاً خاصاً للفريق في كل مرة ألعب بها كأساسي، ولكن ذلك حدث في حوالي 50% من أصل 17 مباراة، ولكني لازلت متمسك بالأمل حتى النهاية".

ونجح جيرو في تسجيل هدف وحيد مع تشيلسي هذا الموسم، بينما صنع 4 آخرين بقميص البلوز.