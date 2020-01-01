جيرو: قضايا الابتزاز الجنسي لبنزيما خلقت فوضى في فرنسا

أوليفييه جيرو يتحدث عن علاقته بكريم بنزيما وقضية الابتزاز الجنسي لفالبوينا

يعتقد المهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو أن جميع القصص المحيطة بنجم ريال مدريد كريم بنزيما قد أحدثت فوضى كبيرة داخل جدران منتخب فرنسا.

وكان بنزيما قد استبعد من المنتخب الفرنسي منذ فترة ما قبل يورو 2016 وحتى الآن بسبب اتهامه بابتزاز ماتيو فالبوينا زميله في المنتخب بشريط جنسي.

بنزيما تورّط رفقة أصدقائه بابتزاز فالبوينا من أجل الحصول على 90 ألف يورو، ولكن الهداف التاريخي الخامس لريال مدريد يؤكد أن الأمر عنصرية ليس إلا.

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وحول ذلك، قال جيرو إن ما حدث مع بنزيما والقضايا التي دخل فيها تسببت في فوضى كبيرة داخل منتخب فرنسا لفترة استمرت طويلًا.

وأضاف جيرو في مقابلة أذيعت مساء الثلاثاء في قناة آر إم سي: "من الواضح أنه شيء مؤسف للغاية، لأن كريم لا يزال لاعبًا مثيرًا للإعجاب بسبب إمكانياته المميزة"

وتابع: "بالنسبة لي لم أختلف معه أبدًا، على عكس كل ما يقال، لطالما كان لدي تفاهم جيد معه وعلاقة ودية، الكثير من الاحترام المتبادل، على الأقل مني تجاهه"

وأردف: "أعتقد أنه من المؤسف أن كل ما حدث هو نوع من الفوضى، لكن علينا الآن المضي قدمًا والنظر إلى المستقبل ومصلحة منتخب بلادنا"

وأكمل: "واصلت إثبات أنني أستحق مكاني وأن هذا التنافس المفترض مع كريم تم اختلاقه من قبل بعض الناس، لم يكن لدي أي علاقة به، نحن فقط نلعب نفس المركز"

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يذكر أن كريم بنزيما قد قدم أداء مميزًا مع ريال مدريد ولكن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أكد في أكثر من مرة أن علاقة كريم مع المنتخب انتهت للأبد.