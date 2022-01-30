جيرو عن مشادته مع مبابي: وقعت في الفخ!

خرج المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو ودافع عن نفسه بعد اتهامه بأنه أحد أسباب خروج فرنسا من بطولة أمم أوروبا في الصيف الماضي.

وشهدت بطولة يورو 2020 الكثير من الأحداث قبل بدايتها بالنسبة لبطل العالم، أحدهم المشادة التي حدثت بين جيرو وكيليان مبابي والتي انتهت بحرب كلامية أمام الصحافة.

وخاضت فرنسا مشوارًا قصيرًا في البطولة التي توج بها إيطاليا وودع من دور الـ16 بعد الخسارة أمام منتخب سويسرا بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

ماذا قال جيرو؟

وقال مهاجم ميلان إلى "Oh My Goal": "لا أعتقد أنني كنت أخرق، ربما كنت أفتقر إلى الهدوء".

وأضاف: "وقعت في فخ الصحافة التي تحب الفضيحة وكان الأمر لا داعي له".

وتابع: "ذهبت إلى مبابي وتحدثنا، ولم يدم الأمر حتى يومين، المشكلة الضجيج الإعلامي والأشخاص الذين أضافوا إليها "نأسف على ثاني هداف في تاريخ البلوز".

واختتم جيرو مدافعًا عن نفسه: "لم نخسر اليورو بسببي، عندما تتحدث يورطوك، وهناك تفسيرات سيئة بمجرد أن تقول الكثير".

ماذا حدث بين مبابي وجيرو؟

الأمر بدأ عندما خرج جيرو بعد مباراة بلغاريا الودية في تصريحات هاجم فيها مبابي بالقول أنه كان في الكثير من الأحيان كان بأماكن خطيرة لكن نجم باريس سان جيرمان لم يمرر له الكرة.

هذه التصريحات أثارت ضجة كبيرة في معسكر منتخب فرنسا، لذلك كان من الضروري خروج مبابي للحديث عن الأمر، لتبدأ حرب كلامية بين الطرفين أمام الصحافة.

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