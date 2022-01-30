عرض النصر لأوباميانج .. رومانو يؤكد والمريسل ينفي!

اختلف الإعلاميان، فابريتسيو رومانو وعبد العزيز المريسل، حول حقيقة تقديم النصر لعرض للتعاقد مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

مستقبل أوباميانج لم يُحسم بعد رغم بقاء أقل من 24 ساعة على غلق سوق الانتقالات الشتوي وخروجه من حسابات ناديه الإنجليزي، إذ تلقى اللاعب عدة عروض من خارج أوروبا لكنه يرغب بالبقاء في القارة العجوز، وقد ارتبط اسمه ببرشلونة مؤخرًا لكن النادي الإسباني بحاجة للتخلص من لاعبه عثمان ديمبلي أولًا ليُتم الصفقة.

ماذا قال رومانو والمريسل حول عرض النصر لأومباينج؟

الصحفي جايمس بينجي كان قد أشار عبر تويتر إلى أن النصر تقدم بعرض أخير لضم أوباميانج يتضمن منحه راتبًا مساوٍ لراتبه الحالي مع آرسنال، مع استعداده لوضع شرط جزائي في العقد يُتيح له العودة إلى أوروبا بعد 12 شهرًا.

رومانو اقتبس تغريدة بينجي وأكد وجود العرض السعودي بالفعل، وأضاف أن النصر حدد الساعة الـ12 منتصف الليل بتوقيت بريطانيا، الثالثة فجرًا بتوقيت السعودية، للحصول على رد نهائي من المهاجم الجابوني.

وبعد انتهاء الموعد بساعتين تقريبًا، أكد رومانو عبر تويتر أن النصر سحب عرضه بالفعل وانسحب تمامًا مع المفاوضات مع أوباميانج، مشيرًا إلى أن اللاعب يُفضل البقاء في أوروبا ومازال ينتظر عرضًا من هناك.

الإعلامي النصراوي، عبد العزيز المريسل، نفى ذلك الحديث جملة وتفصيلًا، مشيرًا عبر تويتر إلى أن النصر لم يتفاوض أبدًا ولم يُقدم أي عروض للاعب صاحب الـ32 عامًا.

غير صحيح

نادي النصر السعودي @AlNassrFC لم يفاوض اللاعب أوباميانج نهائياً حتى يقرر تركه https://t.co/HjfYQkQhC2 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) January 30, 2022

يُشار إلى أن الصحفي ديفيد أورنستين من موقع ذا أتلتيك كان قد تحدث قبل يومين عن تقديم الهلال لعرض رسمي للتعاقد مع أوباميانج بالإعارة مع حق الشراء نهائيًا بنهاية الموسم الجاري، مع استعداده لمنح اللاعب نفس راتبه السني الحالي مع آرسنال، وذلك قبل توقيع بطل آسيا مع أوديون إيجالو مهاجم الشباب مساء أمس.

ما هي تحركات النصر في سوق الانتقالات الشتوي؟

النصر اكتفى بالتعاقد مع لاعب واحد خلال يناير الجاري وهو الأوروجواياني جوناثان رودريجيز مهاجم كروز آزول المكسيكي، وقد سجله في قائمته المحلية بدلًا من عبد الرزاق حمدالله الذي رحل بفسخ عقده من جانب النادي، وانضم فيما بعد للاتحاد.

وتخلى الفريق العاصمي عن عدد من لاعبيه بالإعارة وأبرزهم أيمن يحيى للأهلي ومختار علي للطائي، فيما وافق على انتقال مدافعه عبد الله مادو للأهلي لكن المفاوضات مازال مستمرة بين اللاعب والنادي الجداوي.

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