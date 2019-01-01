جيرو يخطط للرحيل عن تشيلسي وإنتر يترقب

هل نرى جيرو في الدوري الإيطالي؟

يخطط أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، للرحيل عن صفوف النادي اللندني في يناير المقبل بعد أن أصبح خارج حسابات المدرب فرانك لامبارد.

لامبارد سبق وصرّح بأنّ جيرو يحق له التفكير في مستقبله والبحث عن نادي آخر في ظل مشاركته 211 دقيقة فقط خلال الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إنّ جيرو سوف يجلس مع الإداريين في البلوز لتحديد موقفه من الاستمرار في النادي وخاصة أنّ تامي أبراهام يقدم مستويات رائعة للغاية في البريميرليج وميتشي باتشواي هو بديله.

وبحسب صحيفة "لاجازيت ديللو سبورت" الإيطالية فإن إنتر مهتم بالتعاقد مع اللاعب، إذ يرغب أنطونيو كونتي في وجود بديل للمهاجم روميلو لوكاكو.

وأوضحت الصحيفة أنّ اللاعب قد يوافق على الرحيل إلى الدوري الإيطالي خوفًا من خروجه من قائمة فرنسا في أمم أوروبا الصيف المقبل رغم ثقة المدرب ديدييه ديشان في إمكانياته.

وسوف يُكلف اللاعب مبلغًا يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين يورو فقط مما يعني أنّ إمكانية التعاقد معه في إنتر لن تكون مكلفة أو صعبة على الإطلاق.

كما أكدت صحيفة "توتو سبورت" اهتمام كونتي بالتعاقد مع أليساندرو فلورينزي من روما الإيطالي خلال يناير المقبل بعد خروجه من حسابات مدرب الذئاب باولو فونسيكا.

وسبق وعمل فلورينزي مع كونتي في منتخب إيطاليا كما يبحث اللاعب عن ضمان مشاركته مع الأتزوري في يورو 2020 ولذلك فإن الصفقة قد تتم في يناير.

جدير بالذكر أنّ كونتي انتقد إدارة الفريق عقب الخسارة من بوروسيا دورتموند مطالبًا بالتعاقد مع صفقات بارزة في يناير المقبل.