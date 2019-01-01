جيرمان ديفو يتسبب في حادث ثلاثي مروع

لاعب توتنهام الأسبق ورينجرز الحالي جيرمان ديفو يتعرض لحادث كبير في اسكتلندا عقب مواجهة فريقه أمام أبردين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعرض النجم الإنجليزي جيرمان ديفو لاعب فريق رينجرز الاسكتلندي لحادث سيارة كبير مساء السبت عقب لقاء فريقه الأخير.

جاء هذا الحادث ليشمل وجود ثلاث سيارات حيث شوهد ديفو وهو يدلي بشهادته في الشارع مع الشرطة الاسكتلندية لتنتشر الأخبار سريعًا حول تورط اللاعب في الواقعة.

وتعرضت السيارات لعدد كبير من الأضرار البالغة في الحادث الذي تسبب فيه لاعب منتخب إنجلترا السابق في منطقة برومهيل بمدينة جلاسكو.

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ونشر نادي رينجرز بيانًا رسميًا أكد من خلاله أن اللاعب بالفعل هو من تسبب في الحادث وكشف عبره أن ديفو لم يتعرض لأي أضرار تذكر.

وأكد أحد الشهود في موقع الحادث أن ديفو كان يقود سيارته وهو بجواره سيدة وبسرعة بالغة اصطدم بسيارة آخرى لكن لم يصب أي شخص بضرر جسدي بالغ.

جدير بالذكر أن ديفو كان قد سجل هدفًا في لقاء فريقه مساء السبت أمام نظيره أبردين كان هو الخامس له هذا الموسم.