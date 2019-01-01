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الدوري الأسكتلندي الممتاز

جيرارد يكررها - رينجرز يفوز على سيلتك في ديربي أولد فيرم

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تعرف على تفاصيل فوز رينجرز في ديربي أولد فيرم
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حقق رينجرز الفوز على سيلتك بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات في الدوري الأسكتلندي.

المباراة بدأت سريعة بهدف في الدقيقة الثانية عن طريق جميس تافيرنير في واحد من أسرع الأهداف في تاريخ الديربي.

واستمرت سيطرة أصحاب الأرض على المباراة بهجمات خطيرة مقابل تراجع لبطل الدوري الأسكتلندي في النسخة الحالية.

ومع استمرار التفوق لكتيبة ستيفين جيرارد نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63 عن طريق سكوت أرتفيلد.

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وحاول سيلتك تقليص الفارق أو التعادل حتى لا يخسر الديربي ولكن المحاولات باءت بالفشل لتنتهي المباراة بفوز رينجرز بثنائية نظيفة.

وحقق جيرارد ثاني انتصار على التوالي في الديربي على ملعب فريقه بعد الفوز في الجولة 21 بهدف نظيف.

وأصبح رينجرز ثاني فريق يتفوق على سيلتك بفارق هدفين في الدوري الأسكتلندي الموسم الحالي بعد هيبرنيان.

بهذا الفوز عزز رينجرز مركزه في وصافة الدوري برصيد 78 نقطة مما يؤهله إلى الدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن سيلتك حسم لقب الدوري في 4 مايو الماضي بصورة رسمية.

 

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