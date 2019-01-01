رسميًا - سيلتك بطلًا للدوري الاسكتلندي للمرة الثامنة على التوالي

نادي سيلتك يحسم لقب الدوري الاسكتنلدي للمرة الثامنة على التوالي بعد التغلب على أبردين بثلاثة أهداف نظيفة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق سيلتك الفوز على نظيره أبردين بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم بمجموعة البطولة بالجولة الـ 36 من الدوري الأسكتلندي.

يأتي هذا الفوز ليضمن لفريق سيلتك الحفاظ على لقب الدوري الاسكتلندي الثامن على التوالي للفريق بفارق كبير من النقاط عن أقرب منافسيه.

وسجل فريق سيلتك هدفه الأول في الدقيقة الـ 40 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب مايكل لوستينج قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 53 عن طريق اللاعب جوزو سيميونوفيتش.

#GR8since1888 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆



Football Club are eight-in-a-row Champions of ! 🍀 pic.twitter.com/iYCnu3pVgF — Celtic Football Club (@CelticFC) May 4, 2019

وقبل انتهاء المباراة بدقائق قليلة للغاية سجل اللاعب الفرنسي اودسون ادوارد الهدف الثالث الذي قتل المباراة بشكل تام وحسم لقب الدوري.

ويمتلك فريق سيلتك لقاء متبقي أمام فريق رينجرز وآخر أمام فريق هارتس في أخر جولتين من الدوري، ويعدان مباراتي تحصيل حاصل لن يؤثرا في أي شيء.

جدير بالذكر أن اللقب هو رقم 50 لفريق سيلتك في تاريخ مشاركاته بالدوري الاسكتلندي، ليقترب لرينجرز منافسه التقليدي والذي يمتلك 54 لقبًا.