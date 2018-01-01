جيرارد عن مورينيو: أفضل من درب مانشستر بعد فيرجسون

الإشادات تتواصل على المدرب البرتغالي بعد إقالته من مانشستر يونايتد بعد موسمين ونصف مع النادي الإنجليزي

أشاد ستيفن جيرارد المدير الفني لرينجرز الاسكتلندي، بجوزيه مورينيو المدرب المقال من تدريب مانشستر يونايتد.

النادي الإنجليزي أعلن اليوم الثلاثاء، عن رحيل مورينيو بسبب سوء النتائج سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي.

رسميًا - إقالة مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد

جيرارد أحد أساطير ليفربول الغريم التقليدي ليونايتد، تعاطف مع المدرب البرتغالي بعد رحيله.

وقال جيرارد:"مورينيو مدرب رائع جداً وظل منافساً لنا لفترة طويلة، دائماً ما كان يحرص على الفوز".

جاري نيفيل يرد على سخرية بوجبا من إقالة مورينيو 🔥👀 pic.twitter.com/07bfcTUjhS — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 18, 2018

وأضاف:"هدفه الأول كان الانتصار في أي مكان ذهب له وليس بحاجة لأحد للتحدث عن إنجازاته".

كيف تلقى مورينيو خبر إقالته وماذا يفعل مانشستر يونايتد بعد رحيله؟

وتابع:"لقد تمت إقالته ولكنه فاز معهم ببعض البطولات، كان المدرب الأفضل لمانشستر بعد رحيل السير أليكس فيرجسون".

ويبحث مانشستر في الوقت الحالي عن البديل الأنسب لمورينيو، وسط تكهنات حول تعيين لوران بلان، أنطونيو كونتي أو ماوريسيو بوتشيتينو.