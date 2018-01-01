رسميًا - إقالة مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد
أعلن نادي مانشستر يونايتد إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو صباح اليوم وذلك بعد الخسارة في كلاسيكو إنجلترا أمام ليفربول بنتيجة 3-1 منذ أيام.
كان المدرب البرتغالي يقدم أداء متواضع مع الفريق الإنجليزي مؤخرًا وخرج بعدة نتائج سيئة هذا الموسم، على الرغم من التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا والفوز على يوفنتوس في إيطاليا.
🚨عاجل🚨
مانشستر يونايتد يعلن إقالة مورينيو عن تدريب الفريق. pic.twitter.com/U1EPrUMVJQ— جول العربي - Goal (@GoalAR) December 18, 2018
يحتل الريد ديفلز المركز السادس في الدوري الإنجليزي بالوقت الحالي حيث يمتلك الفريق 26 نقطة فقط بعدما مرت 17 مباراة من الموسم.
🚨 يونايتد يعلن عن تولي مايكل كاريك إدارة تدريبات الفريق لحين تعيين مدرب مؤقت خلال ٤٨ ساعة 🚨 pic.twitter.com/tL2VnPc0Mz — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 18, 2018
كعادته مورينيو كان يعاني من خلافات كثيرة مع اللاعبين الكبار في كتيبة مانشستر يونايتد أبرزهم بول بوجبا الذي لم يعد يشارك بصفة أساسية بالفترة الماضية.
يذكر أن أبرز المرشحين لخلافة سبشيال وان هو الفرنسي زين الدين زيدان والنجم السابق جيجز.