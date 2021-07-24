جيجز يدافع عن نفسه ضد اتهامات العنف الأسري، وتحديد جلسة الحكم!

ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق والمدير الفني السابق لويلز يدافع عن نفسه ضد صديقته السابقة.

دافع ريان جيجز نجم نجم مانشستر يونايتد السابق والمدير الفني السابق لمنتخب ويلز عن نفسه في محاكمته في قضية الاعتداء على صديقته وشقيقتها.

جاء هذا في المحكمة مساء الجمعة، حيث تم تسريب شاهدة جيجز خلال الجلسة، حيث نفى كل التهم المنسوبة له.

ووجهت إلى جيجز تهمة الاعتداء على كاتي جريفيل كما تم اتهامه بالعنف الأسري على مدار فترة امتدت لثلاث سنوات تقريبًا.

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وتسببت تلك الاتهامات في الكثير من المتاعب لجيجز، حيث تم إبعاده عن القيادة الفنية لمنتخب ويلز في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وأكد جيجز خلال المحاكمة أنه لم يلق بصديقته خارج غرفتهما عارية كما ادعت، ولم يلق الحقيبة الخاصة بها عليها، ونفى تورطه في علاقات جنسية أثناء علاقتهما.

واتهمت جريفيل جيجز بالظهور فجأة في أماكن تخصها هي وعائلتها بعدما حاولت أن تقطع علاقتها به وهو ما نفاه جيجز أيضًا.

وتم إطلاق سراح جيجز بشروط محددة، أهمها عدم التعرض لجريفيل أو أصدقائها أو عائلتها من قريب أو بعيد.

جدير بالذكر أن جيجز سيحضر جلسة في الثامن من أكتوبر المقبل، وأخرى الـ 24 من يناير قد يتم حسم الأمور فيهما.