جيان يرد بالسخرية والاستهزاء على شائعات إفلاسه

سخر المهاجم الغاني أسامواه جيان، من بعض التقارير الصحفية التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول إفلاسه.

أسامواه يلعب حالياً في نادي كايسري سبور التركي، ولكن صحيفتي "ذا صن" و"ميرور" نشرا تسريبات تؤكد معاناته من ضائقة مالية.

وحسب بعض مصادرهما فإن اللاعب يمتلك في حسابه حالياً 600 جنية أسترليني، ولا يتواصل مع عائلته.

ويأتي ذلك وفقاً للصحيفتين، لأن جيان لم يحصل على أي أموال من الفريق التركي حتى الآن.

Thanks to @MirrorFootball and @TheSunFootball for the hype 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — ASAMOAH GYAN (@ASAMOAH_GYAN3) December 28, 2018