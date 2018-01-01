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مؤتمر مانشستر يونايتد | سولشار: بوجبا نجم الفريق ولوكاكو يحتاج ليطور نفسه

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تعرف على تصريحات سولشار قبل مواجهة

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد أوليه جانر سولشار، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، أنّ بول بوجبا هو نجم الفريق الأول مطالبًا روميلو لوكاكو وأنطوني مارسيال وأليكسيس سانشيز بالتطور.

سولشار حقق الفوز في أول مباراتين له مع مانشستر يونايتد أمام كارديف سيتي وهدرسفيلد.

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وقال النرويجي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "أعتقد أنّ بوجبا أحد أفضل اللاعبين في العالم ولديه إمكانيات هائلة في صناعة اللعب وكذلك تسجيل الأهداف وحتى الألعاب الهوائية".

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وتابع: "الفريق يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب المهارات العالية وبوجبا قد يكون قلب الفريق والذي يتم بناء الخطط حوله. إنّه من طرارز رفيع".

وحول لوكاكو ومارسيال وسانشيز، أوضح سولشار: "بوجبا هو من طوّر نفسه داخل الميدان وبرهن على قيمته، هذا ما أطلبه من باقي اللاعبين".

وواصل: "كل لاعب سيحصل على فرصته، المهم أن يثبت إمكانياته حينما تأتي الفرصة. بالنسبة لي امنح جميع اللاعبين حرية التعبير عن رأيهم واختيار المركز المفضل بالنسبة لهم والباقي عليهم".

المدرب المؤقت أشار إلى أنّه سوف يمنح اللاعبين الشباب فرصة للعب كما أكد على استمرار فالنسيا قائدًا للفريق حينما يعود من الإصابة.

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واختتم: "سانشيز ومارسيال تدربا معنا بصورة خفيفة بالأمس وقد يعودان للتدريب قريبًا ماركوس روخو وسكوت يقتربان من المشاركة أما سمولينج فقد يستمر بعيدًا لفترة وربما يكون جاهزًا قبل لقاء توتنهام".

مانشستر يونايتد يستضيف بورنموث مساء الأحد المقبل في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

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