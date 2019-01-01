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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

بوفون يوضح موقفه من تمديد تعاقده مع سان جيرمان

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جيانلويجي بوفون قائد منتخب إيطاليا وفريق يوفنتوس السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي يؤكد على استعداده لتجديد تعاقده مع الفريق الباريسي.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد النجم الإيطالي جيانلويجي بوفون قائد منتخب إيطاليا وفريق يوفنتوس السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي على استعداده لتمديد تعاقده مع النادي الباريسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها النجم الكبير وأكد خلالها أنه سعيد في صفوف الفريق الباريسي ويسعى لجعل تلك الحالة مستمرة قدر الإمكان.

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وقال بوفون: "أعتقد أنني كنت واحد من عوامل عديدة لتجميع الفريق حول بعضنا البعض هذا الموسم لكن الأهم بالنسبة لي هو احترامي للجميع والتقدير الذي أحصل عليه من كل زملائي، من الهام أن تملك لاعب عمره 41 عامًا في فريقك يحاول دومًا أن يقدم أفضل ما لديه لخدمة الجميع".

وأضاف: "إذا ما أرادني النادي أن أمدد تعاقدي معهم لمدة عامًا أضافيًا سيكون ذلك رائعًا، لكن في الوقت الحالي لا أركز سوى على مواجهات ليون ومانشستر يونايتد وبوردو".

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وأكمل عن مباراة ليون: "في النصف الأول من الموسم أبهروني بشكل كبير للغاية والفوز بخمسة أهداف نظيفة لم يكن عادلًا بالنسبة لهم وفي دوري الأبطال لم يخسروا، لذلك أكن لهم الكثير من الاحترام".

واختتم تصريحاته: "كل عام أعتقد أن الفوز بدوري الأبطال ممكنًا لكن ذلك يحدث منذ 24 عامًا، لكن هذا الموسم الأمر بالنسبة لنا هام أن نقدم أفضل ما لدينا بعد إصابة نيمار الذي كان يقوم بأمورًا عظيمة في الأشهر الماضية".

 
 

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