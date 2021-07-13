جيانلوكا بوسيو: بيرلو الأمريكي القريب من الدوري الإيطالي

تألق اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا في أول ظهور له على المستوى الدولي، حيث أظهر الأداء السهل الذي جعله نجمًا صاعدًا في الدوري الأمريكي لكرة القدم

عندما بدأ بيتر فيرميس مدرب سبورتنج كانساس سيتي الاستعدادات للموسم الجديد لفريقه في 2018، صاغ خطة للاعب الشاب المعجزة جانلوكا بوسيو.

خلال 18 شهرًا تقريبًا منذ انضمام بوسيو إلى النادي وهو يبلغ من العمر 14 عامًا، كان قد أعجب بما يكفي لتذوق طعم التدريب مع الفريق الأول.

وكان هذا ما كان من المفترض أن يكون للفتى البالغ من العمر 15 عامًا.

قال فيرميس لموقع جول: "أتذكر أنه عندما جاء لأول مرة إلى فترة الإعداد معنا، كانت لدي خطة محددة بالفعل لما سيكون عليه الأمر بعدها. كانت لدي خطة لما كان سيفعله مع فريقنا الثاني وما يمكن أن يفعله مع فريقنا الأول.

"بمجرد انتهاء الفترة التحضيرية، اضطررت إلى تمزيق الخطة لأنه تجاوزها!"

في السنوات التي تلت ذلك، واصل بوسيو النمو والتطور.

ظهر لأول مرة كمحترف مع الفريق الثاني لسبورتنج كنساس سيتي بعد انتهاء الإعداد لموسم 2018، قبل شهرين من عيد ميلاده السادس عشر.

بعد تسعة أيام فقط من بلوغه 16 عامًا، ظهر لأول مرة مع الفريق في كأس الولايات المتحدة المفتوحة، مع ظهوره الأول في الدوري الأمريكي بعد فترة وجيزة.

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لعب 61 مباراة بين سن 16 و19 عامًا، وانتقل بثبات من لاعب احتياطي إلى لاعب أساسي إلى نجم لفريق سبورتنج كنساس الذي لا يزال أحد المنافسين في كأس الدوري الأمريكي.

وصل إلى كل هذا بشكل أسرع مما كان يتصور الكثيرون، مع تمزيق الخطط مرارًا وتكرارًا لاستيعاب لاعب لا يمكنه التوقف عن التطور.

ظهر لأول مرة مع منتخب الولايات المتحدة الأول يوم الأحد، حيث شارك كبديل وترك انطباعًا كبيرًا أمام الجمهور خلال المباراة الافتتاحية للكأس الذهبية ضد هايتي.

في ذلك الظهور لأول مرة، أشرق ودخل على الفور إلى الملعب وأظهر نضج أكبر من بعض زملائه الأكثر خبرة في الفريق.

ومع بدء مسيرته مع منتخب الولايات المتحدة، يبدو أن مسيرته في الدوري الأمريكي قد تقترب من نهايتها. يبدو أن بوسيو سيحصل على صفقة انتقال بأموال كبيرة، مع ربط العديد من الأندية في الدوري الإيطالي بصفقة من سبعة أرقام للاعب البالغ من العمر 19 عامًا.

قال بوسيو قبل أول ظهور له مع المنتخب: "لقد فعلت الكثير في سن مبكرة. منذ أن وقّعت عندما كان عمري 15 عامًا، كنت أرغب دائمًا في الظهور لأول مرة مع المنتخب الوطني. هذه هي الخطوة التالية بالنسبة لي.

"عندما تبلغ من العمر 15 عامًا، تفكر فقط في الدخول إلى الملعب والظهور لأول مرة لفريق في الدوري الأمريكي الخاص بك. بعد عامين، تحاول الدخول في التشكيلة الأساسية وتكون بداية ثابتة. لقد فعلت ذلك خلال عام، والآن هدفي هو أن أشارك مع المنتخب الوطني - وهذا ما حدث.

"هذه خطوة كبيرة بالنسبة لي، وطوال مسيرتي المهنية، كنت محظوظًا حقًا بهذه الإنجازات في مثل هذه السن المبكرة. أنا محظوظ لحدوث ذلك وأنا متحمس لما هو التالي. أعتقد ستكون الخطوة أكبر وأنا أتطلع إليها ".

وكذلك الحال بالنسبة للكثيرين في جميع أنحاء كرة القدم الأمريكية، الذين راقبوا نمو بوسيو منذ أن كان عمره 14 عامًا. ظل لاعب خط الوسط في دائرة الضوء لعدة سنوات، حيث أصبح أصغر لاعب منذ فريدي أدو يوقع مع نادٍ في الدوري الأمريكي عندما حصل على لقب محلي. صفقة بعد أسابيع قليلة من عيد ميلاده الخامس عشر في عام 2017.

وهذا ما يجعل صعوده سريعًا وثابتًا. إنه لاعب يبدو أنه غزا كل خطوة على هرم كرة القدم الأمريكية قبل أن يبلغ العشرين من عمره، لكنه كان أيضًا لاعبًا شاهده المشجعون يتفوقون في كل مستوى على طول الطريق.

عند مشاهدة اللاعب الشاب، من السهل معرفة كيف ولماذا حدث صعوده.

بوسيو، الذي ينحدر من أصل إيطالي من خلال والده المولود في بريشيا، يتمتع بكل نعومة اللعبة الإيطالية المخبوزة في مجموعة مهاراته الخاصة. إنه هادئ بشكل لا يصدق على الكرة ولديه الرؤية المناسبة. يرى الحدث فور حدوثه ويبدو دائمًا أنه يختار الاستجابة الصحيحة. قليلا من الضغط؟ لا يهم. بوسيو يستدير وينزلق ويحرك الكرة إلى حيث تريد الذهاب.

بعد أن ظهر في الأصل كلاعب خط وسط هجومي، لعب بوسيو في كل مكان تقريبًا مع سبورتنج كنساس في وقت أو آخر. لقد ظهر على كلا الجناحين في بعض الأحيان، كرقم 10 وحتى كـ "تسعة كاذبة".

لكن في السنوات الأخيرة، حاول فيرميس تشكيله في نوع مختلف من اللاعبين. في بوسيو، يرى صانع ألعاب شديد الكذب، رقم 6. يرى لاعبًا مشابهًا لأندريا بيرلو أو جورجينيو، لاعب يمكنه السيطرة على لعبته بنفسه.

يقول فيرميس: "الشيء الوحيد الذي يمكنه فعله في الستة هو أنه يمتلك محركًا مذهلاً. إنه ديناميكي ولديه روح رياضية، لذلك يمكنه تغطية مساحة كبيرة على أرض الملعب.

"إنه جيد بشكل لا يصدق في التعامل مع الكرة. يمكنك استخدامه في التدريبات، ويمكنك استخدامه على العداد. يمكنه إعطاء التمريرة الأخيرة.

"أنت تعرف كيف كان بيرلو صانع ألعاب عميق؟ لديه تلك الصفات في داخله وفي نفس الوقت، لديه موسيقى في قدمه. يمكنه أيضًا أن يتكيف ويكون الفائز بالكرة ويطحن اللعبة إذا كان لديه من منظور دفاعي. مجرد تقدمه في دفاع واحد ضد واحد في مباريات معينة، إنه أمر مذهل بالنسبة لي ".

حتى مع وجود هذه المهارات على مستوى عالٍ بالفعل، يقول فيرميس إن أكبر ميزات بوسيو هي في الجانب العقلي. غالبًا ما يكرر ذكر تواضع بوسيو وكذلك شغفه، قائلاً إن هذه الجوانب ساعدته على الوصول إلى هذا الحد، بهذه السرعة.

لكن لا يوجد أي لاعب هو منتج نهائي في سن 19. حتى الأفضل يستمر في التعلم، ولا يزال على بوسيو القيام بالنمو والخطط الأخرى للتطور.

وعندما يُسأل، فيرميس قادر على تحديد نقطة ضعف واحدة: الاحترام، وليس الافتقار إليه. يقول فيرميس إن هناك أوقاتًا لا يعرف فيها بوسيو مدى روعته، ولا يفهم ما يمكنه فعله إذا قرر ببساطة القيام بذلك.

يتذكر مشاهدة بوسيو وهو يلعب تيك بول كلاعب في الأكاديمية وكان مترددًا وخائفًا من إحراج زملائه في الفريق. ظل هذا الموقف، من بعض النواحي، معه في اللعبة الاحترافية، وينتظر فيرميس بفارغ الصبر اليوم الذي يتوقف فيه بوسيو ببساطة عن الاهتمام بما قد يعتقده الآخرون.

يقول فيرميس وهو يفكر في هدف بوسيو المذهل الذي سجله ضد هيوستن دينامو في وقت سابق من هذا العام: "لقد سجل هذه الركلة الحرة المذهلة. كنا نتدرب في اليوم السابق، وأخبرت أحد مساعدي أنه إذا حصل على ركلة حرة، فسوف أضمن أنه سيسجلها. إنه جيد جدًا في ذلك. إنه دقيق ويمكنك فقط رؤيتها. يمكنك فقط أن ترى أنه قادم.

"المفتاح هو أنه سيتقدم ويقول" مرحبًا ، لقد فهمت "، لأنه يحترم اللاعبين الآخرين من حوله. لدينا جوني راسل، آلان بوليدو، الذين ظلوا في اللعبة لفترة أطول منه لديها.

"إنه يحترم ذلك، ولكن عندما يقرر أنه لا يتعين عليه فعل ذلك بعد الآن، وعندما يقرر ذلك لأنه يستطيع فعل ذلك الآن، أعتقد أن هذا هو الشيء. إنه فقط يقول"إنه أنا الآن ، دوري ووقتي ولست مضطرًا لأن أحترم كل من حولي ".

من بعض النواحي، سيكون هذا مفتاح الخطوة التالية لبوسيو، والتي من المقرر أن تأتي عاجلاً وليس آجلاً. يقال إنه يقترب من الانتقال إلى فينيسيا، حيث أفاد موقع MLSSoccer.com أن الفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري الإيطالي قد عرض 7 ملايين دولار (5 ملايين جنيه إسترليني) ونسبة بيع للتعاقد معه بعيدًا عن سبورتينج كنساس.

من جانبه، بدا بوسيو غير منزعج على ما يبدو، بعد أن استمر في ترك بصمته مع سبورتنج كنساس والآن، يو إس إم إن تي.

"هذه الأشياء ستكتشف نفسها، على ما أعتقد. قال بوسيو: "لدي أناس من حولي يمكنهم التعامل مع ذلك من أجلي. تركيزي الأساسي ينصب فقط على لعب كرة القدم، والآن أركز على الكأس الذهبية واللعب بقدر ما أستطيع."

لقد حدثت أشياء جيدة لبوسيو في السنوات التي تلت رحلة ما قبل الموسم. لقد أدى صعوده المطرد إلى صعوده إلى أعلى وأعلى، متجاوزًا التوقعات مع إنشاء توقعات جديدة على طول الطريق. والآن، يدفع نحو مستوى جديد، مستوى مليء بكبار النجوم الدوليين والأوروبيين.

من وجهة نظر فيرميس، هو أكثر من جاهز لذلك.

يقول فيرميس: "لا يتورط في أي ناد سيشتريه ويفهم أن كل شيء يتمحور حوله وهو يلعب بشكل جيد. أعتقد أنه شخص من الحاضر. إنه يفهم الموقف حقًا ويحب اللعبة فقط، وهذا جزء كبير من سبب كونه هو.

"إنه يحب اللعبة حقًا. إنه يعرف لعبة كرة القدم دوليًا، ويتبع دوري أبطال أوروبا، ويتبع كل شيء، وهو على دراية تامة بكيفية ملاءمته لهذا المشهد وما يريده كلاعب.

"إنه طفل أعلم أنه سيصطدم بسقف مرتفع بشكل لا يصدق. سقفه مرتفع بشكل لا يصدق بسبب ما رأيته يفعله خلال السنوات الأربع أو الخمس سنوات الماضية.

"لقد كان تقدمًا وتطورًا ثابتًا في مسرحيته لم يكن سوى إيجابيات."