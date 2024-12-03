تلميحات نارية .. الرئيس التنفيذي للنصر: يوفنتوس هو الهلال في إيطاليا .. يفوز بمباريات لا يستحق الانتصار فيها!

تصريح مثير للجدل من المسؤول النصراوي

أطلق الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي "المؤسسة الربحية"، تصريحات نارية، أثارت جدلًا واسعًا في الإعلام والشارع السعودي، شبه خلالها يوفنتوس بالهلال من حيث الفوز بمباريات دون استحقاق الانتصار فيها.

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تصريحات فينجا جاءت خلال تواجده في مؤتمر قمة كرة القدم العالمية WFS المقام في العاصمة السعودية، الرياض، حاليًا ويُشارك به الرؤساء التنفيذيين لمختلف الأندية، وفي حضور خافيير تيباس؛ رئيس رابطة الدوري الإسباني، وكان أساسه جلسة بعنوان "الدروس المستفادة من بناء أندية كرة القدم العالمية".

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فينجا تحدث خلال حواره عن عديد الجوانب المتعلقة بالنصر وشعبيته وتأثير كريستيانو رونالدوفينجا تحدث خلال حواره عن عديد الجوانب المتعلقة بالنصر وشعبيته وتأثير كريستيانو رونالدو، لكن المثير للجدل في حديثه كان تطرقه للهلال وتلميحه الناري بأنه يفوز بمساعدات من الخارج.

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إذ قال، حسبما نقلت صحيفة الرياضية السعودية، "لقد عانى يوفنتوس، عاد وفاز كثيرًا، ثم يعود لإعادة بناء جديدة، أستطيع أن أقول إنهم الهلال في إيطاليا، حيث يفوزون أحيانا في أوقات لا يستحقون الفوز فيها"، وذلك قبل أن يستطرد "كنت أمزح هنا" ليمتص ثورة غضب الزعماء.

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يُشار إلى أن يوفنتوس كان قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي، سيري بي، عام 2008 بعد اتهامه بالفساد والتعامل المشبوه مع الحكام في القضية الشهيرة المعروفة باسم الكالتشيوبولي.