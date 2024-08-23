جويدو يفجر غضبًا نصراويًا .. مسؤول سابق يطالب بإنقاذ "شعار الجزيرة العربية" ويحذر من الأسوأ!

بعد المطالبة بتغيير شعار النصر..

وجه الأمير الوليد بن بدر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق، رسالة هجومية ضد رغبة الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنصر، بتغيير شعار النادي، خلال الموسم الرياضي المُقبل.

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وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن جويدو يعمل على تغيير شعار النصر، بإزالة شعار الجزيرة العربية الذي اشتهر به النادي طوال العقود الخمسة الماضية، فضلًا عن التاج الذي يرمز لهيبة ومكانة النادي الكبيرة، حيث يعمل الجهاز الإداري المعاون لجويدو منذ شهور، على تجديد الشعار، على أن يتم الرفع به لمجلس الإدارة والموافقة عليه قبل نهاية الموسم الجديد، واعتماده لموسم 2025-2026.

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ونشر الوليد بن بدر، رسالة مُطولة عبر منصة (إكس)، تعليقًا على قرار جويدو، قائلًا "اسمه (النصر) وشعاره (جزيرة العرب)، سؤال ولابد من الإجابة عليه: ما المطلوب بالضبط من النصراويين؟ الموافقة على إبقاء فاشل إيطالي كان (السبب الرئيسي) للهبوط الفني العام الماضي وخسارة كل البطولات، بعد أن كان جميع المتابعين يشيدون بالنصر وعناصره، أم الموافقة على فكرته بحذف جزيرة العرب من شعاره، والذي له ما يقارب (السبعين عام) ويعتبر لنا كنصراويين من أهم ما يميّز نادينا وبناءً عليه تم اختيار ألوانه من (صفرة رمالها وزرقة بحرها)".

Shahid

وأضاف "وهل مجلس إدارة شركة نادي النصر على استعداد لفقد جماهيرية النصر الطاغية وهي (أهم) أسباب مجيئهم له، ومن أجل متّهم بقضية فساد؟ للأسف لم نعد نطالب بالعدل داخل الملعب، بل وإن نحروه تحكيميًا كما حدث بالأمس نطالبهم بالاستمرار في تجاهل ضربات جزائه الواضحة بفعل مقصود من الناقل، وكذلك باحتساب اشتباه ضربات الجزاء عند مرماه وإن لم تكن صحيحة، فـ(الجهبذ) الإيطالي هو من اختار التحكيم المحلي السيء وخاصة الـVAR ليتواجد بالمباريات! وما سيحدث أكثر من ابتعاد جماهيره العاشقة عن مدرّجهم (كالبارحة)!".

واستطرد ابن بدر "ونرجوكم رجاء حار بأن تمعنوا إذلال منسوبيه، سواء الإداريين أو اللاعبين وحتى رجاله، فقد (تغيّرت) المطالب من رفعة الآخرين إلى وجوب إسقاط كل من له علاقة بالنصر حتى وإن كان أفضل لاعب العالم على الإطلاق! فقد أصبح مطلبنا بسيط جدًا جدًا. اتركوا شعارنا (الجزيرة العربية) فقط كي لا نصل لاحقًا لتغيير الاسم، والذي قد يكون (مستفزًا) للبعض حال ورود لفظ (النصر). حسبنا الله وهو بإذنه عز وجل نعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا به وحده العلي العظيم".