مفاجأة | مسؤول كبير في النصر مهدد بـ"المحاكمة والسجن" بتهمة الفساد المالي

مسؤول نصراوي متهم في قضية خطيرة..

بات أحد أكبر المسؤولين في نادي النصر السعودي، مهددًا بـ"المحاكمة والسجن"، خلال الفترة القليلة القادمة؛ بتهمة الفساد المالي.

النصر عانى من أزمات إدارية وفنية عديدة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ أدت إلى تذبذب نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

وفي هذا السياق.. أعلنت وكالة الأنباء الإيطالية "ANSA"، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق مكتب المدعي العام، قضية "المكاسب الرأس مالية" لنادي روما، تمهيدًا لمحاكمة المتهمين فيها، على الأغلب.

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الوكالة الإيطالية كشفت عن أن إدارة روما السابقة، برئاسة جيمس بالوتا، متهمة بـ"الفساد المالي"، في 12 صفقة رسمية متعلقة بالفريق الأول لكرة القدم.

وأشارت الوكالة، إلى 5 أسماء أخرى متهمة في القضية؛ من بينهم جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي الحالي لنادي النصر، والذي كان يتولى نفس المنصب في فريق العاصمة الإيطالية، في عهد بالوتا.

وإلى جانب بالوتا وفينجا.. تضم قائمة المتهمين؛ كلًا من "ماورو بالديسوني (نائب الرئيس السابق)، أومبيرتو غانديني (عضو مجلس الإدارة السابق)، والمديرين الماليين سابقًا جورجيو فرانكيا وفرانشيسكو مالكنيخت".

جدير بالذكر أن فينجا، يتعرض لهجومٍ عنيف من الجماهير النصراوية، منذ تولى منصب الرئيس التنفيذي في النادي، مع تحميله مسؤولية تراجع نتائج الفريق، والعديد من المشاكل الإدارية؛ التي دفعت الرمز الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي؛ لاتخاذ قرار "الابتعاد" عن الساحة الرياضية نهائيًا.