تألق المهاجم الشاب لمنتخب السويد جعله هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

يجذب ألكسندر إيزاك مهاجم نادي ريال سوسييداد الإسباني ومنتخب السويد العديد من الأنظار إليه مؤخرًا، في ظل تألقه الواضح رفقة ناديه ومنتخب بلاده.

ورغم قلة أهدافه إلا أن السرعة العالية التي يتمتع بها ألكسندر إيزاك، وقدرته على المراوغة والتمركز الصحيح، جعلته هدفًا لعدد من الأندية الكبرى.

ما هي الأندية المهتمة بخدمات ألكسندر إيزاك؟

ويجذب ألسكندر إيزاك أنظار عدد من الأندية الإنجليزية، مثل ليفربول وتشيلسي وآرسنال، بالإضافة إلى نادي برشلونة الإسباني.

لكن رغم هذا الاهتمام إلا أن أيًا من هذه الأندية لم يتحرك رسميًا حتى الآن للتعاقد مع السويدي الدولي.

ريال مدريد ومانشستر سيتي.. أحدث المهتمين

وحسب فرانشيك أجيلار الصحفي في "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني مهتمان للغاية بالحصول على خدمات ألكسندر إيزاك، والناديان يراقبان السويدي صاحب الواحد وعشرين عامًا عن كثب.

وتأتي حقيقة أن إيزاك لا يزال صغيرًا في العمر، وتبلغ قيمته 70 مليون يورو، لتجعل اللاعب هدفًا جذابًا بالنسبة إلى ريال مدريد، نظرًا للمبالغ الكبيرة التي قد يدفعها مقابل خيارات أخرى.

ويعرف ريال سوسييداد بالفعل عن اتصالات الأندية المختلفة بوكلاء إيزاك، وبالتالي اتخذ النادي الإسباني خطوة سريعة وقام بشراء اللاعب من بوروسيا دورتموند الألماني.

Real Madrid y City se han interesado por Alexander Isak. Ya le conocen bien, pero están intensificando su seguimiento en el Euro. Su edad (21) y progresión, junto a su precio (70 millones) hacen del sueco de la Real, un objetivo apetecible ante las cantidades que piden por otros — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) June 19, 2021

ومع رغبة ريال سوسييداد في الاحتفاظ باللاعب، فإن قيمة فسخ عقده تصل إلى 70 مليون يورو، ولن يجلس النادي الإسباني للتفاوض مع أي نادٍ يرغب في خدمات إيزاك، وسيتخلى عنه فقط في حالة دفع قيمة الشرط الجزائي.

ماذا قدم إيزاك في موسم 2020-2021؟

وخلال موسم 2020-2021، لعب إيزاك مع ريال سوسييداد 44 مباراة في كافة المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 17 هدفًا وصنع هدفين آخرين جميعهم في الدوري الإسباني، وذلك في إجمالي 2970 دقيقة لعب.

ومع تعرض المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش للإصابة، فإن إيزاك أصبح هو حامل لواء هجوم منتخب السويد في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف خلال البطولة.

وفي المجمل يمتلك إيزاك في مسيرته مع منتخب السويد الأول 24 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف، وبدأ مسيرته الدولية في يناير 2017 أمام ساحل العاج.

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