جون تيري ينفي محاولته إبعاد أجويرو عن تشيلسي

جون تيري النجم السابق لتشيلسي ينفي الأنباء التي ترددت حول تحركه لإفشال ضم البلوز لأجويرو.

نفى جون تيري نجم فريق تشيلسي السابق الأنباء المنتشرة حول تدخله لإفشال ضم النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لصفوف البلوز.

جاء هذا في كلمات نشرها تيري عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" بعد أن أكدت تقارير عدة أن تيري أخبر الإدارة أن أجويرو غير مناسب لتشيلسي.

وكتب تيري: "من أين تأتي مثل تلك القصص؟ لو اهتموا فقط بالاتصال بوكيل اللاعب لكانوا قد تفادوا الكثير من اللا منطق المنشور في تلك الكلمات".

وكان أجويرو قد أشاد بتشيلسي قبل الانضمام لمانشستر سيتي وألمح برغبته في تمثيلهم عام ٢٠١٠ عندما قال: "عندما نتحدث عن تشيلسي فهذا واحد من أعظم فرق العالم وفي السنوات الماضية يخشاه الجميع في أوروبا بسبب ما وصل له مؤخرًا".

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وأضاف: "عندما أنظر لأمثال دروجبا ولامبارد وكونهم أفضل من في مراكزهم بالعالم يأتيني شعورًا أنني بالتأكيد سأتعلم منهم الكثير دون شك".

وأكمل: "لندن يعد مكانًا مذهلًا للمعيشة كذلك، لو ذهبت أنا وزوجتي لهناك متأكد بنسبة كبيرة أننا سنكون سعداء للغاية للتواجد في تلك المدينة".

وأنهى أجويرو: "كارلوس تيفيز سعيد للغاية في مانشستر سيتي ويقوم بالعديد من الأمور العظيمة، لكن بالنسبة لي أحب أن أنضم لفريق لديه بعض التحديات ومانشستر سيتي لم يصل لتلك المرحلة بعد".

جدير بالذكر أن أجويور حاليًا هو أفضل هداف في تاريخ مانشستر سيتي بكل البطولات برصيد ٢٤٤ هدفًا سجلهم منذ انضمامه قادمًا من أتلتيكو مدريد.