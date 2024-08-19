بعد اقتراب رحيله عن برشلونة.. جوندوجان مطلوب في "فريق أحلامه"!

ما مصير النجم الألماني؟

تتسارع التطورات بشأن مستقبل الألماني إلكاي جوندوجان نجم وسط برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت تقارير صحفية أن جوندوجان طلب الرحيل عن البارسا، وسط اهتمام من الدوري السعودي ونادي فنربخشة التركي.

لكن صحيفة "سبورت"، أكدت أن ناديًا جديدًا انضم إلى سباق التعاقد مع جوندوجان، وهو جالطة سراي، الذي اشترط على اللاعب أن ينهي عقده مع برشلونة دون أن يتحمل (النادي التركي) أي رسوم مالية".

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ويعوّل جالطة سراي على تصريح سابق لجوندوجان، قال فيه إنه "يحلم باللعب للعملاق التركي يومًا ما قبل الاعتزال".

وحسب "سبورت" فإن رحيل جوندوجان يعد نبأ سعيدًا لبرشلونة، الذي سيوفر راتبه الكبير، لكنه لن يجبره على المغادرة".

وختمت: "جوندوجان طلب الرحيل بعدما أدرك أن دوره سيكون ثانويًا مع البارسا خلال الموسم الحالي".