غازل اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميس مهاجم نادي الهلال السعودي جماهير الزعيم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر اللاعب الفرنسي صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي وهو يُغطي شعره قائلاً : "عندما تغسل شعرك وليس لديك الوقت لتجففه ؛ لأنه لا يمكن التأخر عن تدريبات".

وتفاعلت جماهير نادي الهلال بشكل رائع مع تغريدة جوميس، والتي أشادت باللاعب وأكدت على تعلقه بنادي الهلال.

الهلال يستعد لخوض مباراة قوية أمام نادي اتحاد جدة السعودي غدًا السبت ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

يُذكر أن نادي الهلال كان قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، عقب تخطي عقبة مواطنه الاتحاد الأسبوع الماضي بنتيجة 3\1 في مجموع المباراتين.

When you wash your hair and you don’t have time to get it dry 🤦🏿‍♂️🤷🏾‍♂️ because cannot be late for @Alhilal_FC 💙 pic.twitter.com/Mf05ejzVuL