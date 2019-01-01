سعد آل مغني : الحلافي وعد بالتعاقد مع ريبيري ولا يمتلك سوى 2 مليون ريال

أطلق آل مغني سلسلة تغريدات وجه فيها النقد لإدارة النادي

ماجد جزر فيسبوك تويتر

أزمة كبيرة تدور حاليًا داخل جدران نادي النصر السعودي بطلها سعد آل مغني أحد أعضاء الشرف بحامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بداية ظهور الأزمة للجماهير حينما أطلق آل مغني سلسلة تغريدات وجه فيها النقد لإدارة النادي، وأطلق تصريح ناري بأن عبدالرحمن الحلافي، المشرف على الفريق الأول، سينهي التعاقد مع المغربي أمرابط قبل أن يحذفها من حسابه لاحقا.

إدارة النصر لم تسكت وقامت بإصدار بيانًا أكدت فيه عزمها الحفاظ على حقوق النادي من خلال محاسبة آل مغني بحسب الوسائل النظامية.

وخرج آل مغني في تصريحات صحفية لقناة العربية لإيضاح بعض الأمور قائلاً : "بيان إدارة النصر كان مفاجئًا لي، والمشكلة مع إدارة النادي الفعلية بدأت عندما تطرقوا في الاجتماعات ضد سعود ال سويلم الرئيس السابق حيث تم توجيه اتهامات خطيرة له عن طريق الحلافي".

وأكد سعد في تصريحاته أنه حاول نصيحة الحلافي بعدم التعرض لسعود آل سويلم، لتنطلق أزمة فعلية مع الإدارة الحالية.

وأضاف : "سلمت مجلس جمهور النصر 10 هدايا أجهزة اي فون من خلال اجتماعي الجمهور في مقر النادي وغادرت وفي اليوم التالي كلمني صفوان السويكت معبرًا عن عدم رضاه على هذا الموقف لأنه قدم ٣ أجهزة هواوي فقط.

وواصل مغني هجومه على الإدارة الحالية قائلاً : "النادي حاليًا يفتقد للقائد القوي ووعودهم كلها كذب، والحلافي قال انا موقع مع فرانك ريبيري بديلا لأحمد موسى او أمرابط ولكن في الاخير قال ليس لدي الا ٢ مليون ريال".

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وواصل سعد تصريحاته النارية قائلاً : "الحلافي سيلغي عقد بيتروس وأحمد موسى، ونور الدين أمرابط في الفترة الشتوية والحقيقة لا أعلم سبب ذلك".

وأنهى آل مغني تصريحاته التلفزيونية قائلاً : "إدارة النصر لم ترد على من ينتقص من النادي، وأصدرت بيانًا مخجلاً ضدي لأني قدمت هدايا للجماهير، وأنا مستعد لدعم النادي ولكن أنتظر من الإدارة خطة واضحة".