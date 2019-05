جوميس يشكر جماهير الهلال السعودي

وجه اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميس لاعب نادي الهلال السعودي رسالة خاصة إلى جماهير الزعيم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

جوميس نشر عبر صفحته بموقع تويتر فيديو لجماهير الهلال أثناء دعمها له وتشجيعها قبل مواجهة العين الإماراتي.

وتغلب الهلال على العين بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما في محيط الرعب بالجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

كاريلو يُبلغ مسؤولي بنفيكا برغبته في البقاء مع الهلال

ووجه مهاجم الموج الأزرق رسالته للجماهير، قائلًا: "لكم جزيل الشكر لدعمكم غير المشروط وحبكم الذي يزداد يومًا بعد يوم".

يُذكر أن نادي الهلال قد تأهل بشكل رسمي عن المجموعة الثالثة رفقة نادي الدحيل القطري، ومن المنتظر أن تحسم الجولة السادسة ترتيب المجموعة.

Deeply thankful you for your unconditional support and your love day after day 🐾💙 pic.twitter.com/MfUjeUb2Vv