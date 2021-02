جوميس: الموت وحده يمنعني من الدفاع عن قميص الهلال

علق الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال على مشاركته رغم تعرضه للإصابة في عمليات الإحماء قبل لقاء الزعيم أمام الاتفاق ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جوميس أحرز هدفين في فوز الهلال على نظيره الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الملز" مساء أمس الخميس، استعاد بها الزعيم وصافة الدوري السعودي للمحترفين.

وعلق جوميس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردًا على حديث أحد المشجعين على تحامله على نفسه للمشاركة في المباراة رغم الإغماء قبل اللقاء وتفانيه.

وقال الفرنسي: "الموت وحده هو من يمنعني من الدفاع عن ألوان فريقي" مشيرًا إلى إصراره على مشاركته رغم الإصابة قبل اللقاء بدقائق.

هدفا جوميس وضعوه أعلى صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 هدفًا، والابتعاد بها بعد مرور 19 جولة ضمن منافسات الموسم الحالي.

Only death can prevent me from defending my team colors. 💙🦁✌🏿 https://t.co/6eI0sLY2gt