"رحيلك أكبر هدية لنا" جمهور النصر يشهر الكارت الأحمر لصفوان السويكت

الوسم يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

فاض الكيل بجمهور النصر السعودي من مجلس الإدارة الحالي رافضًا استمراره أكثر منذ ذلك، بعد تدهور حال الفريق خلال الموسم الجاري.

العالمي تلقى الهزيمة الثامنة له بالموسم الجاري أمس الخميس، أمام القادسية بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأطلق جمهور العالمي وسمًا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعنوان "استقالة السويكت مطلب نصراوي"، أصبح ضمن الأكثر تداولًا في المملكة السعودية حاليًا، إذ تخطت التغريدات به 8 آلاف تغريدة.

وغرد به سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي السابق للنصر، ضمن الوسم، إذ كتب: "أعتقد مطلب عادل جداً من مدرج الشمس، وإذا رحل الرجل خلال الساعات المقبلة فهو يقدم أكبر هدية لكبير العاصمة".

#استقالة_السويكت_مطلب_نصراوي

••هاشتاق يتصدر الترند

أعتقد مطلب عادل جداً من مدرج الشمس

و إذا رحل الرجل خلال الساعات المقبلة فهو يقدم أكبر هدية لكبير العاصمة pic.twitter.com/WHBNs3UU9H — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) February 18, 2021

وجاءت من ضمن مطالب الجماهير في الوسم، عودة سعود آل سويلم؛ رئيس النادي السابق، الذي حقق معه العالمي لقب الدوري المحلي موسم 2018-2019.

النصر يحتل حاليًا المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، إذ حقق الفوز في سبع مباريات، وتعادل في أربع آخرين، وهُزم في ثمانية لقاءات أخرى.

وسجل العالمي ليلة الأمس رقمًا قياسيًا سلبية منذ انطلاق دوري المحترفين، حيث أصبح أكثر الفرق إهدارًا لضربات الجزاء في موسم واحد، برصيد ست ضربات.

النصر احتسبت له ضربة جزاء في مواجهة الأمس، سددها البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب الوسط، لكن تصدى له حارس الاتفاق فيصل مسرحي ببراعة.