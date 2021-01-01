جول 25 | هل اتخذ حكيم زياش القرار الصحيح بالانتقال لتشيلسي؟

النجم المغربي يزين قائمة جول 25 لأفضل اللاعبين العرب

اتخذ صانع الألعاب المغربي حكيم زياش، خطوة، ربما تكون الأهم بمسيرته الكروية، عندما قرر إنهاء رحلته مع أياكس أمستردام، متجهًا إلى غرب لندن من خلال نادي تشيلسي الإنجليزي.

الدولي المغربي أنهى رحلة من التألق في هولندا، لينتقل إلى الدوري الإنجليزي، الخطوة التي يحلم بها العديد من اللاعبين على مستوى العالم.

صفقة انتقال زياش إلى تشيلسي، كلفت خزائن البلوز 40 مليون يورو، ليبدأ مشواره الجديد في البريميرليج هذا الموسم تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد.

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تشيلسي لم يكن النادي الوحيد المهتم بضم صاحب الـ27 سنة، حيث كان أمامه العديد من الخيارات الأخرى قبل هذه الخطوة، لذلك دعونا نسأل هل اتخذ المغربي القرار الصحيح؟

الخيارات المتاحة

وفقًا للعديد من التقارير الصحفية، فإن أكثر الأندية اهتمامًا بزياش، كانت ريال مدريد وبايرن ميونخ، وآرسنال الذي تابع اللاعب لفترة قصيرة.

فكرة الانتقال إلى ريال تبدو مغرية أكثر من أي فريق آخر، لكن تحفظ زين الدين زيدان، وإصراره المستمر على منح الثقة للحرس القديم يؤكد أن الفريق الإسباني لم يكن الأفضل لزياش.

زيدان يعتمد بصفة مستمرة على لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو، ويقوم بالتغيير في أقصر الحدود، وهو الأمر الذي عانى منه خاميس رودريجيز وإيسكو وأخيرًا مارتين أوديجارد.

ريال لم يمتلك الأموال من الأساس الصيف الماضي من أجل ضم زياش، والمغربي كان في حاجة ملحة للرحيل عن أياكس لاتخاذ خطوة جديدة بمسيرته، لذلك الانتظار لم يكن الخيار الأفضل.

وأما آرسنال الذي يعتبر من أكثر الأندية حاجة لصانع ألعاب صريح، كان خيارًا مناسبًا بصورة كبيرة للنجم المغربي الذي يعتبر مسعود أوزيل نجم المدفعجية مثله الأعلى.

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مارك أوفرمارس المدير الرياضي لأياكس، سبق أن اعترف بقيامه بعرض خدمات زياش على آرسنال، لكن النادي الإنجليزي لم يستمع إلى نصيحته.

فكرة النجاح الرياضي في الوقت الحالي مع تشيلسي، تبدو أقوى من آرسنال، بفضل الإمكانيات المادية واستقرار النادي، لذلك من الصعب القول إن فريق شمال لندن كان خيارًا أفضل من البلوز.

ماذا عن بايرن ميونخ؟

ربما كان الفريق الألماني الفريق الأفضل لحكيم زياش، حيث سبق أن انتشرت العديد من التكهنات حول اهتمام هانز فليك بضم اللاعب.

عودة فيليب كوتينيو إلى برشلونة من الإعارة بعد فشله في إثبات نفسه، كانت ستفتح الطريق على مصراعيه أمام زياش للتألق مع بايرن ولكن النادي الألماني لم يحاول ضمه.

ربما ساهمت الأزمة المالية وظروف فيروس كورونا في منع زياش من الانتقال إلى بايرن، الأمر الذي فتح الباب أمام تشيلسي لخطف الصفقة مبكرًا قبل الجميع.

وبالمقارنة بين تشيلسي وبايرن ميونخ بشكل عام، سنجد أن الأخير يوفر قيمة رياضية أكبر ودرجة تنافسية كبيرة على المستوى الأوروبي والمحلي، ولكن الدوري الإنجليزي له سحره الخاص رغم كل شيء.

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فكرة الانتظار هذه المرة كانت صعبة أيضًا، لأن زياش عمره 27 سنة، وكان يجب خروج من أياكس لاختبار موهبته في مكان آخر بدلًا من إضاعة المزيد من الوقت في الدوري الهولندي انتظارًا لبايرن ميونخ أو ريال مدريد.

مستقبل مشرق

زياش جاء إلى تشيلسي مصابًا، وغاب عن بعض المباريات في بداية الموسم، لكن تأثيره كان واضحًا منذ الظهور الأول بقميص الفريق.

الدولي المغربي كان بمثابة كلمة السر لفك دفاعات الخصوم واختراقها بأفضل صورة ممكنة، الأرقام تقف في صالحه حتى الآن، بتسجيل هدفين وصناعة 4 في 14 مباراة رغم كل ما تعرض له من إصابات.

الجميع كان يشهد لزياش فور ظهوره مع تشيلسي، واعتبره البعض أنه الصفقة الأهم، وتفوق على كاي هافيرتس وتيمو فيرنر من ناحية التأثير السريع، رغم الضجة الضخمة التي صاحبت انتقال كل منهما لتشيلسي.

المستقبل يبدو مشرقًا للنجم المغربي مع تشيلسي لو ابتعدت عنه الإصابات في أقرب فرصة ممكنة، ومن الصعب أن نقول الآن إنها خطوة سيندم عليها.