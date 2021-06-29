جول بيديا | لماذا يقام كأس العالم ويورو كل أربع سنوات؟

عادة ما تقام البطولات الكبرى في كرة القدم، كل أربع سنوات ولكن ما السبب وراء هذا الأمر، هذا ما سنحاول استكشافه معًا في التقرير التالي...

هل تساءلت يومًا ما، عن سبب إقامة البطولات الكبرى في كرة القدم مثل كأس العالم والبطولات الدولية الكبرى الأخرى، كل أربع سنوات؟.

وفي الفترة الأخيرة شهد العالم حدثًا استثنائيًا بتأجيل بطولتي، يورو 2020، وأولمبياد طوكيو، وإقامتهم في عام 2021 بدلًا من الصيف الماضي، بسبب انتشار جائحة كورونا في العالم بالعام الماضي.

وستقام بطولة اليورو، بعد تلك النسخة في عام 2024، ويعود إلى نظام الأربع سنوات، ولكن لماذا يجب أن تسير البطولة على هذا النحو؟.

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موقع جول سيحاول عرض هذا لعشاق الساحرة المستديرة في التقرير التالي.

أسباب عقد البطولات الكبرى مرة كل أربع سنوات

السبب الأول، هو أن البلد المضيف يحتاج إلى وقت لبناء أو تجديد الملاعب، لتلبية معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى أن المضيف، يحتاج إلى وقت لترتيب كافة الأمور للجماهير، مثل البنية التحتية وتوفير فنادق جيدة، والأمان والخدمات اللوجستية، كل تلك الأمور تحتاج إلى وقت كبير للتحضير.

السبب الثاني، هو أن تلك البطولات الكبرى ستفقد سحرها إذا أقيمت سنويًا، أو حتى كل سنتين، ولكن إن تم إقامة البطولات كل أربع سنوات سينتظر الجمهور المنافسات بشغف ولهفة وستجذب اهتمامًا من شتى بقاع الأرض.

أما السبب الثالث، يتعلق باللاعبين سيشعرون بكل تأكيد بالإرهاق إن كان كل صيف هناك أحداثًا كبرى، ستحرمهم من الحصول على الإجازة السنوية واستعادة عافيتهم بعد المنافسات القوية مع الأندية.

فتخيل لو أنه تم لعب كأس العالم أو اليورو كل عام، فسيفقد اللاعبون رغبتهم وسيجدون صعوبة في تلبية مطالب الجمهور بالظهور بأفضل حال، بالإضافة إلى كثرة تعرضهم للإصابات والإرهاق.

التفكير في إقامة كأس العالم كل عامين

يفكر الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرًا، إقامة بطولة كأس العالم مرة كل سنتين، سواء لمسابقات الرجال أو النساء، وسيقوم فيفا بدراسة الأمر بعد تقديم المقترح من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ومن المنتظر أن تكون النسخة القادمة من المونديال للرجال في ديسمبر 2022، ويعقبها بثمانية أشهر بطولة السيدات في أستراليا ونيوزلندا، ولكن أي تغيير في القرارات سيتبعه تغييرات في النظام والهيكل الخاص بالبطولات الأخرى، مثل اليورو وكوبا أمريكا، حتى بطولات الأندية أيضًا.

وكان ياسر المشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قدم مقترحًا بإقامة البطولة كل عامين، ولكن من المؤكد أن دراسة الأمر من فيفا سيستغرق وقتًا طويلًا.

الأمر لا يزال قيد الدراسة

أشار جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق، إلى أن إقامة المونديال قيد الدراسة فقط، وشدد على أن فيفا يحترم ويعلم قيمة كأس العالم.

وأكد إنفانتينو في تصريحاته على أن فيفا سينظر ويعطي الأولوية للعنصر الرياضي، وليس العنصر التجاري.