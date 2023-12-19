جوكر البرازيل.. باريس سان جيرمان يوجه صفعة شتوية لليفربول

اللاعب وافق على الشروط الشخصية مع النادي الفرنسي!

اقترب باريس سان جيرمان الفرنسي من حسم صفقة التعاقد مع المدافع البرازيلي لوكاس بيرالدو من ساو باولو.

ويتميز صاحب الـ19 عاما بالصلابة الدفاعية إلى جانب قدرته الكبيرة في الاستحواذ على الكرة والتمريرات المتقنة، حيث يلقبونه في ساو باولو بـ"الجوكر".

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا: "باريس يقترب الآن من حسم صفقة بيرالدو".

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وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع X: "هناك محادثات إيجابية في الساعات الأخيرة حول التفاصيل النهائية، وبعدها سيتم الإعلان".

وختم: "من المتوقع أن تكون الرسوم النهائية 20 مليون يورو ثابتة، كما وافق اللاعب على الشروط الشخصية مع باريس".

وارتبط اسم بيرالدو بالانتقال إلى ليفربول في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد إصابة المدافع جويل ماتيب بقطع في الرباط الصليبي، لكن يبدو أنه سيتجه صوب فرنسا.